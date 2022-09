Mistet foreldreretten: – Hjerteskjærende

Hayden Panettiere (33) gjestet denne ukens episode av Facebook Watch Red Table Talk.

Her åpner skuespilleren opp om den tunge tiden, hvor hun måtte gi fra seg foreldreretten for sitt eneste barn, Kaya (7).

I 2018 signerte Panettiere de juridiske papirene og ga sin eksforlovede, Vladimir Klitsjko, full omsorg for datteren.

Dette beskriver hun som «det mest hjerteskjærende jeg noen gang har måttet gjøre i mitt liv.»

Rusproblemer

Panettiere søkte behandling for depresjon, men brukte alkohol for å håndtere stresset rundt morsrollen.

Alkohol- og pilleavhengighet førte til at skuespilleren tok beslutningen om at datteren skulle overlates til eksen.

– Det var det vanskeligste jeg kunne gjøre, men det beste for datteren min var å sørge for at hun hadde det bra, ta vare på meg selv og sørge for at jeg kunne være en god mamma for henne. Noen ganger betyr det å gi slipp, sier hun i intervjuet.

– Hun har et vakkert liv

I juli åpnet superstjernen opp om forholdet til datteren, til People Magazine.

Etter runder med intens traumeterapi og døgnbehandling det siste året, er hun nå edru.

Datteren forblir i utlandet, men skuespilleren skal ha et godt bånd med henne.

– Hun har et vakkert liv. Hun er bare et fantastisk barn. Hun er smart og hun er morsom, og uansett grunn elsker hun meg fortsatt.