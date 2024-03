Mistet flere roller etter Oscar-pris: – Jeg hadde en engel

TAKKNEMLIG: Anne Hathaway lovpriser regissør for å ha trodd på henne, når «ingen» andre gjorde. Foto: Vianney Le Caer / Invision / AP / NTB

Anne Hathaway mener én person hadde en viktig rolle for karrieren hennes.

Anne Hathaway (41) har hatt en suksessfull skuespillerkarriere og har gjennom karrieren landet roller i flere seersuksesser som «The Devil Wears Prada», «The Dark Knight Rises», «Les Misérables», «Prinsesse på prøve» og «Interstellar», for å nevne noen.

Men, i et forsideintervju med magasinet Vanity Fair, åpner 41-åringen opp om at det ikke alltid har vært så lett å lande roller i store filmer.

PREMIERE: Skuespillerne i Batman-filmen «The Dark Knight Rises» fotografert under premieren i New York i 2012. Fra venstre: Tom Hardy, Marion Cotillard, Gary Oldman, Anne Hathaway, Christian Bale, Morgan Freeman, Joseph Gordon Levitt og regissør Christopher Nolan. Foto: Evan Agostini / AP / NTB

Hånet på nett

Etter at hun vant Oscar for rollen som Fantine i musikalen «Les Misérables» hevder hun at offentligheten snudde ryggen til henne.

Ifølge Hathaway ble hun hånet mye på nettet, og hun forteller at hennes egen angst og usikkerhet ble forsterket av det som ble skrevet på nettet.

Hun forteller også at hun tok seg selv i å google seg selv, hvor det øverste søkeresultatet var en artikkel med tittelen «Hvorfor hater alle Anne Hathaway?».

– Mange mennesker ville ikke gi meg roller fordi de var så bekymret for hvor giftig identiteten min hadde blitt på nettet, sier Hathaway til magasinet.

Men ikke alle.

Reddet karrieren

– Jeg hadde en engel i Christopher Nolan, som ikke brydde seg om det og ga meg en av de vakreste rollene jeg har hatt i en av de beste filmene jeg har vært en del av.



Christopher Nolan er en prisbelønnet regissør bak storfilmer som blant annet «Inception» og «Oppenheimer».



PRISBELØNNET: Christopher Nolan har vunnet en rekke priser som regissør. Foto: Jordan Strauss / Invision / AP / NTB

Nolan hadde tidligere jobbet med Hathaway i «The Dark Knight Rises», og mens Hathaway innrømmer at hun var inne i en dyster periode, fikk hun rollen som NASA-forsker Dr. Amelia Brand i Nolans «Interstellar» fra 2014.

– Jeg vet ikke om han visste at han støttet meg på den tiden, men det hadde den effekten, sier Hathaway om Nolan

– Karrieren min mistet ikke momentum slik den kunne ha gjort hvis han ikke hadde støttet meg, legger hun til.