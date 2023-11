Mistet datteren etter konsert: – Har ikke ord

KNUST: Taylor Swift bekreftet lørdag morgen at en fan døde i forbindelse med konserten hun holdt i Rio de Janeiro fredag. Foto: MICHAEL TRAN

Fredag kveld mistet Ana Clara Benevides (23) livet under en Taylor Swift-konsert. Nå uttaler kvinnens far seg om dødsfallet.

Fredag kveld hadde Taylor Swift sin første av tre planlagte konserter i Brasil.

Det var på denne konserten at Ana Clara Benevides (23) besvimte, for så å dø av hjertestans, ifølge Benevides' kusine.

Det var på forhånd sendt ut farevarsel i flere byer ettersom det var ventet opp mot 40 varmegrader i området.

Weiny Machado (53), Benevides' far, uttaler seg nå i et intervju med avisen Folha de São Paulo om tragedien, gjengitt i Hindustan Times.

– Jeg har mistet min eneste datter, en glad, intelligent jente. Hun skulle ta eksamen i psykologi i april og spare penger. Jeg har ikke ord for å beskrive smerten min.

– Hun dro hjemmefra for å oppfylle en drøm og kom aldri tilbake, sier han.



Arrangøren gjør endringer

Arrangøren fikk krass kritikk for å ikke tillate konsertgående å ta med seg medbragt vann inn på konsertområdet.

HETEBØLGE: Gateselgere solgte vann til de som satt i kø utenfor utenfor konsertlokalet i Rio de Janeiro Foto: AP / Silvia Izquierdo

Dette bekreftet arrangør Time4Fun på Instagram lørdag, hvor de hevder at flaskeforbudet var et krav fra offentlige instanser.

– På grunn av at det er meldt enda høyere temperaturer i byen, ønsker vi å informere om at vi forsterker handlingsplanen som ble utført for den første dagen av showet, spesielt på leveringen av gratis vann i køene, og ved alle adkomster og innganger til stadion, skriver de.

– På denne måten vil nye gratis vanndistribueringspunkter være tilgjengelig for publikum under arrangementet.

Ønsker straff

Machado ønsker en etterforskning av omstendighetene rundt datterens dødsfall.

– Jeg vet at sangeren delte ut vann til fans, og det er absurd for et arrangement av denne størrelsen, sier han.

Hendelsesforløpet som ledet opp til dødsfallet gjenstår å bekreftes, men ifølge avisen skal Benevides først ha besvimt, for så å bli forsøkt gjenopplivet i om lag 40 minutter, for deretter å få hjerteinfarkt på vei til sykehuset.



– Ingenting vil gi meg datteren min tilbake. Men dersom uaktsomhet blir bevist, håper jeg at noen vil bli straffet, slik at dette ikke skjer med noen andre.

I etterkant av det tragiske dødsfallet kunngjorde justisminister Flávio Dino at det det ville bli tillatt å medbringe vannflasker for personlig bruk under konserter, skriver Reuters.

Kommenterte saken

Taylor Swift kommenterte dødsfallet i en Instagram-story lørdag.

– Jeg kan ikke tro at jeg nå skriver dette, men det er med et knust hjerte at jeg sier vi mistet en fan tidligere i kveld.

Den planlagte lørdagskonserten ble utsatt som følge av tragedien på konserten fredag.