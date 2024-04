Mistet 120.000 følgere etter Taylor Swift-låt

Swift var 19 år da Kanye West i 2009 protesterte mot at hun var verdig en MTV-pris. Han beklaget senere sin «frekke» oppførsel.



Sju år senere ble det enda mer oppstyr, som Swift tidligere har omtalt som «et fire års helvete».

I 2016 kom West ut med låten «Famous». Rapperen sang at han «følte» at han og Swift «fortsatt kunne ha sex, fordi han gjorde «bitchen» berømt».

Det var særlig ordet «bitch» Swift reagerte på, og hun har alltid hevdet at hun ikke godkjente.

Wests daværende kone, Kim Kardashian, publiserte som et motsvar en telefonsamtale mellom de to musikerne, hvor West orienterte Swift om teksten.

Etter dette trodde folk at Swift løy og begynte å kalle henne en «slange».

Til Time sa hun at det føltes som slutten av hennes karriere.

– Det er sikkert, karrieren ble tatt bort fra meg.

Hun mener Kardashians publisering av telefonsamtalen var en fabrikkert svertekampanje.

– En samtale som ble tatt opp ulovlig, som Kim Kardashian redigerte og publiserte for å fortelle alle at jeg var en løgner.

Saken fikk enorm oppmerksomhet i sosiale medier, særlig X hvor folk valgte side om hvem av Swift og West som burde kanselleres.

Swift fortalte i fjor at hun ble psykisk nedbrutt på en måte hun aldri hadde opplevd tidligere.

– Jeg flyttet til et fremmed land. Jeg forlot ikke utleiehuset på ett år. Jeg var redd for telefonsamtaler. Jeg dyttet unna de fleste folka i livet mitt fordi jeg ikke stolte på noen.

Kardashian har sagt at hun publiserte samtalen fordi hun måtte forsvare West slik situasjonen var da.

West har også fortalt i et intervju at han flyttet til et annet land etter VMA-hendelsen i 2009, gjengir musikknettstedet Billboard.

I 2017 spilte Swift på slange-kallenavnet hun fikk via albumet «Reputation», hvor hun brukte slange-illustrasjoner for promotering.

Begge partene har omtalt feiden i en rekke intervjuer og uttalelser gjennom årene. Swift skal visst ha siktet til 2009-hendelsen i en av sine låter, ifølge musikkmagasinet.