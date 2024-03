Misbrukt på nett:

Svindel, falske kontoer, «fake news» og annonsesvindel.

Stadig opplever flere offentlige personer å bli utsatt for svindelforsøk i ulike grad, gjennom falske annonser og reklamer på nett.



Dette har både TV-profil Wenche Andersen (79), artist Andreas «Tix» Haukland (30) og influenser Martine Lunde (28) fått kjenne på den siste tiden.

Nå har programleder Anne Lindmo blitt utsatt for grov nyhetssvindel.

«Banket opp av mannen»

Det som ved første øyekast ser ut til å være en tilsynelatende legitim artikkel fra et kjent norsk mediehus, viser seg nemlig å være grov svindel.



Et bilde av NRK-profilen Anne Lindmo har nå blitt brukt i en falsk artikkel som utgir seg for å være skrevet av Nettavisen. Artikkelen er vinklet til å omhandle Lindmo sin mann, som ifølge tittelen skal ha banket henne opp etter at han fant ut «hemmeligheten hennes».

På bilde ser man Lindmo med en stor blåveis.

FALSK NYHET: Denne nyheten, som ved første øyekast angivelig ser ut til å være skrevet av Nettavisen, dukket opp på Facebook. Foto: Skjermdump / Fcaebook

Hva som skjer når man trykker seg inn på artikkelen, er ukjent.

God kveld Norge har informert Lindmo om bildet. Hun har kun denne kommentaren til oss:

– Supert om du rapporterer alt du finner – så forsvinner noe av det. Er jo søppel.



Hun avslutter meldingen med å presisere at hun håper og tror de fleste oppfatter dette som nettopp det, søppel.

Nettavisen: – Svært ubehagelig

Falske nyhetsartikler som denne kan skade publikums tillit til mediene, mener frontredaktør i Nettavisen, Henrik Brodersen Meidell.



Og dette er ikke første gang det skjer:

ET PROBLEM: Henrik Brodersen Meidell forteller at dette ikke er første gang Nettavisen har opplevd lignende. Foto: Foto: Tronn Dønnestad Hansen

– Den forfalskede «artikkelen» om Anne Lindmo er et nytt eksempel på at Facebook er en grenseløs lekegrind for folk med uærlige hensikter, sier Meidell til God kveld Norge.

– Saken du viser til er først og fremst svært ubehagelig for Anne Lindmo og de som eventuelt lar seg lure - men også Nettavisens gode navn og rykte kommer selvsagt i spill, legger han til.



– Hva er hensikten med dette, tror du?



– Dette gjøres i den hensikt å svindle enkeltpersoner og bryte ned tilliten til redaktørstyrte medier.

Facebook er ordknappe

Videre kan Meidell opplyse om at Nettavisen selv har prøvd å kontakte Facebooks eierselskap, Meta, for å få fjernet svindelforsøkene.

Men tekgiganten er ordknappe:

– Vi har adressert Meta/Facebook flere ganger, uten å få svar.



Frontredaktøren forteller derfor at de nå vurderer ytterligere tiltak:

– Vi har tett dialog med våre juridiske rådgivere med tanke på nye steg fra vår side, sier han og avslutter:

– Vi er oppe mot mektige aktører og er glade for alle initiativ for å stanse svindelen, avslutter han.

Les hvordan Økokrim jobber for å minimere svindel, lengre ned i saken.

NRK: – Alvorlig

Øyvind Vasaasen, sikkerhetssjef i NRK, forteller at heller ikke rikskringkasteren får bistand fra Meta:

– Det er ingen hjelp å få fra Meta. Vi forsøker å få tatt ned noen av de sakene vi blir gjort oppmerksomme på, men klarer ikke å hindre at de popper opp igjen, forteller han til God kveld Norge.

Videre understreker sikkerhetssjefen at NRK ser alvorlig på dette.

– Dette er alvorlig, fordi det svekker tilliten til mediene. Misbruk av NRK-profiler på denne måten er ren svindel som er et alvorlig samfunnsproblem.

– Ballen ligger hos Økokrim

Vi spør derfor Vasaasen hva som kan gjøres:

– For noen år tilbake gikk NRK sammen med de største mediene og ba Riksadvokaten etterforske disse sakene. Den ballen ligger nå hos Økokrim, uten at det har skjedd noen ting.

– Det er på tide at politiet etterforsker dette som svindel og sørger for at sosiale medier som formidler slik svindel blir ansvarliggjort. Ansvaret ligger der, ikke hos publikum, understreker han.

God kveld Norge har tatt kontakt med Meta/Facebook, som foreløpig ikke har besvart våre henvendelser.

Økokrim: – Et samfunnsproblem

Sjef for Økokrim, Pål Lønseth, bekrefter et møte med Riksadvokaten og NRK for to år siden, og forteller at Økokrim jobber aktivt med problematikken:

– Det er ikke riktig å si at det ikke har skjedd noe, men dette er en samfunnsutfordring som det er flere som må ta tak i på flere fronter. Dette jobber vi med, understreker han.

Dette gjør Økokrim nå for å forebygge svindel: Vi jobber blant annet med teknisk forebygging og andre mottiltak, og å tette sårbarheter i eksisterende infrastruktur.

Vi utleverer blant annet informasjon til aktører for å få dem til å ta ned falske sider, og følger aktivt med på opprettelsen av svindeldomener opprettet mot norske borgere. Vi jobber nå også med å få på plass digital anmeldelse av bedrageri, som vil gi oss bedre datakvalitet mulighet til å analysere og automatisere behandlingen av det store omfanget av anmeldelser på en effektiv måte. Kilde: Pål Lønseth / Økokrim

– Hvor stor utfordring er dette egentlig?



– Digital svindel er en stor og økende samfunnsutfordring, som er viktig å forebygge og bekjempe. Vi ser at kriminelle nettverk i stor grad benytter internett og stadig nye metoder til å begå økonomisk kriminalitet.

– De siste årene har det vært en betydelig vekst i digitale bedragerier, og det er nå så mange bedragerier at det har blitt et samfunnsproblem.

SAMFUNNSPROBLEM: – Dette er organisert kriminalitet og omfanget er enormt. Vi må ta problemet ved rota. Det krever en felles innsats av mange aktører i både offentlig og privat sektor, sier Pål Lønseth. Foto: Frode Sunde / TV 2

Videre opplyser Økokrim at det i 2023 var rekordhøye anmeldelser rundt bedrageri. Hele 25.950 personer anmeldte i fjor, mot 23.100 året før.

– En stor del av de anmeldte forholdene er bedragerier som skjer på nettet, blant annet via annonser i sosiale medier, sier Lønseth.