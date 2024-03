Minigrisen Stine er død

Den folkekjære grisen gikk bort for noen uker siden.

Det er ikke uvanlig at deltakerne i TV 2-programmet «Farmen» knytter sterke bånd til dyrene de tilbringer tiden sin på gården med.

Et eksempel på dette, er båndet som oppsto mellom deltaker Anders Rydning (37) og minigrisen Stine.

Deltaker Anders Rydning og minigrisen Stine. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Hadde et spesielt bånd

– Jeg hadde planer om å besøke Stine i sommer, men nå får jeg heller mimre over de gode minnene jeg har med den lille fantastiske skapningen, sier Rydning til God kveld Norge.

Lørdag formiddag delte nemlig Rydning den hjerteskjærende nyheten på sin Instagram-profil.

– Kjære søte lille Stine, dette var triste nyheter, skrev han under en bildeserie med grisen.

Han fikk nemlig beskjed fra dyreansvarlig i «Farmen»-produksjonen om at minigrisen Stine hadde dødd.

– Hun var snill og skrev til meg like etter det skjedde, siden hun visste at vi hadde et spesielt bånd.

Gjorde inntrykk

Rydning var ikke alene om å sette pris på grisen.

Etter sesongen var ferdig, hvor Rydning for øvrig stakk av med seieren, gjorde flere av deltakerne det tydelig at de hadde satt pris på Stines nærvær.

– Stine var en veldig skjønn og fin minigris. Hun skapte mye moro og spredte mye glede, sa deltaker Maria Andberg (23) til TV 2 etter sesongen var ferdig.

– Det beste minnet med Stine er når vi lå sammen på gulvet og hadde middagshvilene våre, sa Carla Haringstad (31).