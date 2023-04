Millionene renner inn for Astrid S

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artisten dro inn svimlende summer i 2022, viser det rykende ferske årsregnskapet for selskapet hennes Turn Up AS.

DOBLET INNTEKTENE: 2022 ble et sterkt år på inntektsfronten for artist Astrid S. Foto: Heiko Junge

Astrid Smeplass (26), bedre kjent som Astrid S, eier selskapet Turn Up AS, og det ferske årsregnskapet viser at fjoråret ble en stor suksess for artisten på inntektsfronten.

Tallene fra 2022 viser nemlig en salgsinntekt på svimlende 13,8 millioner kroner.

I 2021 hadde hun inntekter på 6,3 millioner, og dermed er inntektene mer enn doblet i 2022.

I tillegg tok hun ut lønn på mer enn 1,7 millioner kroner i fjor, mot 906.328 i 2021.

Økte kostnader

Lønn og høye varekostnader fører imidlertid til at resultatet for selskapet ender på knappe 59.000 i resultat.

I fjor hadde nemlig selskapet varekostnader på mer enn 11,4 millioner.

Likevel går altså Astrid S ut med overskudd for 2022, viser regnskapet fra Brønnøysundregisteret.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Astrid S onsdag. Hun har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Spiller på flere strenger

Astrid Smeplass driver med mer enn bare musikk.

I 2020 startet hun selskapet By Astrid AS sammen med blant andre komiker Morten Ramm.

Sammen produserer de bærekraftig mote under merkevarenavnet Astrid S.

26-åringen har gjort suksess på flere fronter etter at hun endte på en femteplass i Idol i 2013. Med låter som «Shattered» , «2AM» , «Such a Boy» og «Think Before I Talk» , er hun blitt en av landets fremste popartister. Hun samarbeidet dessuten med Shawn Mendes på debutalbumet hans «Hanswritten» .

I 2021 debuterte hun også som skuespiller som Askepott i den norske storsatsingen «Tre nøtter til Askepott».