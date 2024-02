Miley Cyrus satte fyr på ryktene i takketalen

Over en lengre periode har fans spekulert i om Miley Cyrus (31) og familien hennes står midt i en betent konflikt.

Cyrus vant sin første Grammy-pris noensinne for beste popsoloopptreden, for sangen «Flowers».



Under sangerens Grammy-takketale satt hun ytterlige fyr på ryktene. Her unngikk hun nemlig å takke visse familiemedlemmer.

FAR OG DATTER: Billy Ray og Miley Cyrus spilte blant annet sammen i barneserien «Hannah Montana». Foto: Mark J. Terrill

– Tror ikke jeg har glemt noen

Ryktene om familiekonflikten har florert siden foreldrene, Tish (56) og countryartist, Billy Ray Cyrus (62) gikk skilte veier.

De to kunngjorde skilsmissen i april 2022, etter å ha bodd fra hverandre i to år. Like etter sluttet Miley å følge sin far på Instagram og han sluttet å følge henne.

Mye har tydet på at Cyrus-søsknene har valgt side mellom foreldrene. Miley, Trace (34) og Brandi (36) ser ut til å holde morens side, mens deres yngre søsken, Noah (24) og Braison (29), står ved sin far.

STØTTET MILEY: Både Tish og Brandi Cyrus støttet Miley under Grammy-utdelingen. Foto: MARIO ANZUONI

Under takketalen til sangfuglen, takket hun sin mor og søster, Brandi, som begge var med henne i salen under prisutdelingen. Cyrus unngikk å takke sin far, Noah og Braison, og avsluttet talen slik:

– Jeg tror ikke jeg har glemt noen, men jeg kan ha glemt undertøy.

I et Instagram-innlegg etter prisutdelingen, takket hun igjen de viktige personene i livet hennes. Også her har hun holdt småsøsknene og faren borte fra hyllesten.

Nye ekteskap

Foreldrene til sangeren har begge funnet kjærligheten på nytt. I oktober 2022 forlovet Billy Ray seg med musikeren, Firerose, som er 27 år yngre.

Tish på sin side kunngjorde sin forlovelse med «Prison Break»-skuespiller Dominic Purcell (53) i 2022.

Miley, Trace og Brandi deltok senere på Tish og Dominics bryllup, men dukket ikke opp i farens seremoni. De to yngste søsknene droppet morens bryllup, men var på plass da Billy Ray skulle gifte seg.