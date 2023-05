Miley Cyrus om turnélivet: – Ikke det jeg elsker

Miley Cyrus (30) har den siste tiden gjort stor suksess med sitt nye album «Endless Summer Vacation». Etter albumslippet har fans spekulert i hvorvidt artisten skal legge ut på ny turné eller ikke.

I et intervju med britiske Vogue forteller Cyrus at hun ikke føler noe stor glede ved å dra på turné.

Sist sangeren reiste ut på verdensturné var i 2014 med «The Bangerz Arena Tour».

Til Vogue beskriver hun turnélivet som «unaturlig og isolerende».

– Etter den siste Bangerz- turnéen jeg gjorde, så jeg på det som mer et spørsmål. Vil jeg leve livet mitt for andres glede enn min egen?

Cyrus opptrådte på arenaer over hele Nord-Amerika, Europa, Latin-Amerika, New Zealand og Australia, da hun var ute på turnéen.

FORETREKKER MINDRE PUBLIKUM: Miley Cyrus foretrekker et mindre publikum fremfor fulle arenaer. Foto: Doug Benc

– Ikke naturlig

«Flowers»-sangeren forteller videre at hun fortsatt har en forkjærlighet for å opptre, og at hun får en spesiell glede fra å opptre foran familie og venner.

Hun mener intimiteten skaper en helt annen opplevelse enn de globale arenaturnéene.

– Å synge for hundretusenvis av mennesker er egentlig ikke det jeg elsker. Det er ingen forbindelse. Det er ingen sikkerhet. Det er heller ikke naturlig, forklarer hun i intervjuet.



Toppet listene

I fjor gjorde Cyrus fem show som en del av «Attention tour» og opptrådte på ulike musikkfestivaler i Amerika.

I tillegg til det har hun hatt show på mindre arenaer som The Fillmore Detroit og House of Blues i Boston i som en del av hennes «Milky Milky Milk Tour» i 2015.

Debutsingelen «Flowers» fra hennes nyeste album, har toppet listene verden over de siste månedene. Sangen og store deler av albumet skal trolig skal handle om eksmannenen hennes og skuespiller, Liam Hemsworth.