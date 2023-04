Mila Kunis avkrefter Marvel-ryktene

RYKTER: Det har florert rykter om at Mila Kunis har en rolle i den nye «Fantastic Four»-filmen. Foto: Jordan Strauss

Tidligere denne uken gjestet Mila Kunis (39) «The Late Late Show with James Corden».

Under besøket avkreftet skuespillerinnen ryktene om at hun spiller karakteren Sue Storm i den nye «Fantastic Four»-filmen. Ryktene skal ha florert etter at hun ble avbildet og møtte filmens regissør, Matt Shakman.

– Tydeligvis hvis du drar på lunsj med noen som også er i bransjen, begynner du å jobbe sammen, ifølge internett, sa Kunis i intervjuet.



Rollene er satt

Den kriminalbekjempende kvartetten har blitt brakt på skjermen flere ganger tidligere, blant annet i 2004, med Jessica Alba, Chris Evans, Ionn Gruffudd og Michael Chiklis, i rollene.

Den nye Fantastic Four filmen skal representere første gang alle fire karakterene blir med i «Marvel Cinematic Universe».

Foreløpig har ingen av hovedrollene blitt annonsert av Marvel Studios.



Under besøket hos James Corden og «The Late Late Show», kunne Kunis imidlertid avsløre at hovedrollene allerede er castet, og at hun vet hvem skuespillerne er - selv om hun nektet å nevne navn.

– Jeg vil ikke havne i trøbbel med «The Mouse». Så ingen av dere får vite det, sa hun og refererte til Disney.

Flere ønskede kandidater

Det er flere navn som nevnes i spekulasjonene rundt hvem som skal spille i filmen. Blant annet Penn Badgeley, Jodie Comer og Adam Driver, er nevnt.

I årevis har den amerikanske «The Office»-stjernen John Krasinski blitt foreslått av fans som en ideell kandidat til å spille Reed Richards (Mr Fantastic), med Emily Blunt foreslått som Sue Storm.