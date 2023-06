Mikkel Niva har blitt pappa

Komikeren har blitt far for første gang.

I NRK-podkasten «Kladden har dævva» avslører komiker Mikkel Niva (34) at han har blitt pappa til en jente.

– Det viktigste for meg er vel bare at når jeg dør, så har jeg tatt vare på de som er rundt meg, og de som skal fortsette livet som jeg har startet, sier han i episoden og fortsetter:

– Eller sånn som, nå har jeg jo fått barn, for eksempel, og da er det liksom sånn, hvordan jeg vil at hun skal få lov til å leve videre, og at hun har det bra.



Niva er kjent fra NRK-programmer som «TV-aksjonen», «Kvelden før kvelden» og «Sommeråpent». I tillegg til det har han podkasten «Storefri med Mikkel og Herman» med komikerkollega, Herman Flesvig.



God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Niva, foreløpig uten å lykkes.