Mie Cappelen bekrefter kjæreste

Til God kveld Norge bekrefter nemlig 25-åringen at hun har fått seg kjæreste.

Utover det har hun ikke lyst til å kommentere noe mer rundt forholdet.

Cappelen ble kjent etter at hun var med i andre sesong av kjærlighetsprogrammet «Love Island», sammen med blant annet Nora Haukland.

«LOVE ISLAND»: Mie Cappelen var med i andre sesong av «Love Island». Her sammen med de andre kvinnelige deltakerne: (F.v,) Ida Myren, Thammy Dias, Nora Haukland, Iselin Nordøy, Mie Mack Cappelen og Oda Lindsetmo Foto: Marit Grøtte / TV 2

Hun fikk også en god tone med Ali Esmael, og douen ble etter hvert et par.

De fortsatte å være sammen etter programmet var over, men høsten 2021 kunne paret røpe at det var slutt.

«Jeg kommer for alltid til å ha en spesiell plass for han i hjertet mitt, og jeg er så takknemlig for det eventyret vi har hatt sammen, alt han har lært meg og alle minnene vi har skapt.», delte hun på Instagram den gangen.



Året etter bekreftet hun til VG at hun hadde fått seg ny kjæreste, forholdet tok imidlertid slutt i april i år.

Senere fortalte hun til avisen at hun hadde et mål om å holde seg litt singel.

Singelperioden varte dog ikke så lenge, og nå kan det se ut til at kjærligheten blomsterer for 25-åringen.