Mick Jones avslører sykdom

Mick Jones (68), grunnlegger og gitarist i bandet Foreigner, har slitt med sykdommen Parkinsons de siste årene.

Det skriver Billboard.

Foreigner turnerer for tiden verden rundt med sin avskjedsturné, hvor Jones ikke har vært til stede.

Nå avslører Jones at det er grunnet Parkinsons.

– Fansen har vært veldig klar over at jeg ikke har opptrådt på scenen sammen med bandet på en stund. For flere år siden ble jeg diagnostisert med Parkinsons. Jeg vil at alle skal vite at jeg har det bra, forteller Jones.

Hva er Parkinsons? Parkinsons sykdom er en nevrodegenartiv sykdom som blant annet påvirker hjernens evne til å styre bevegelser. Sykdommen er kronisk og utvikler seg gradvis. De første symptomene kommer ofte snikende. Sykdommer i hjernen der nerveceller gradvis dør over tid, kalles nevrodegenerative sykdommer. Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom er de to vanligste nevrodegenerative sykdommene. Kilde: SNL.no

Videre forteller Jones at han alltid vil være på sitt beste når han skal opptre på scenen, noe han den siste tiden har syntes har vært vanskelig.

Selv om han ikke er å se på scenen, er Jones delaktig i Foreigners arbeid i bakgrunnen.

– Parkinsons er en daglig kamp, og det viktige er å holde ut og minne meg selv på den fantastiske karrieren jeg har hatt innen musikken.

– Jeg takker all fansen som har støttet Foreigner gjennom årene og fortsetter å delta på konsertene våre – jeg vil at du skal vite at jeg setter pris på din støtte. Det betyr alltid så mye for meg, men spesielt på dette tidspunktet i livet mitt.

Foreigner står bak monsterhiten «I Want to Know What Love Is» fra 1984.