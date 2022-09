Michael Bublé tilbake til Norge

– Det finnes ingen over eller under denne ikoniske mannen, som er et fyrverkeri av en showman, og som alltid leverer noen unike minner, skriver Peer Osmundsvaag fra All Things Live i en pressemelding.

Bublé har tidligere vært på flere Norgesbesøk.

Nå er det bekreftet at sangstjernen tar turneen «Higher Tour» med til Telenor Arena, den 12. mars 2023.

Bublé satt karrieren på vent etter at sønnen Noah ble diagnostisert med kreft i 2016. Da uttrykket han usikkerhet om hvorvidt han ville vende tilbake til turnelivet.

Nå kommer han tilbake til Norge, på første besøk siden 2019.

Bublé kom med nytt album tidligere i år, «Higher», som ble lansert i mars.

Det var VG som omtalte saken først.