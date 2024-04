Mia Hundvin etter skaden: – Gått gjennom noen faser

Onsdag kveld var det duket for den tredje sesongen av NRK-programmet «Gym».



På plass for å feire ny sesong, var selveste gymlæreren i programmet, nemlig Mia Hundvin (47).

– Gym er et litt sånn «quirky» prosjekt, som vi har fått lov til å leke oss med. Jeg er evig takknemlig for at NRK har latt oss holde på med det.

Hun er glad for å innta rollen som gymlærer for tredje gang.

– Jeg tror jeg omfavner gymlærer-rollen mye mer enn før, sier hun til God kveld Norge.

– Hvorfor er jeg lammet?



I slutten av mars delte TV-profilen at hun hadde skadet seg stygt på innspilling av VGTV-programmet «Folle til fjells».

Under onsdagens premiere kom Hundvin med en oppdatering på skaden.

– Jeg har gått gjennom noen faser, nå har det gått en måned. Jeg må venne meg til det, sier hun.

Den tidligere håndballspilleren forteller at hun etter en måned på smertestillende, er på bedringens vei.

– Alle tror jeg har tatt litt av huden. Men nei, jeg har ikke negler på de to tuppene, forklarer Hundvin og viser frem de plastrede fingrene, som tydelig er kortere enn på andre hånden.

Hundvin forklarer så hva som skjedde da hun klemte fingrene i døren.

– Jeg tenkte, jeg har klemt fingrene mine før og det pleier å gjøre mer vondt. Hvorfor er jeg lammet? Hele hånden min var lammet, det var veldig rart. Så ser jeg ned og bare «se der ja, der er beinet mitt».



Fantomsmerter

På spørsmål om TV-profilen opplever fantomsmerter, svarer hun:

– Ja, jeg trodde det bare skjedde med lange lemmer og trodde legene ville være litt negativ til det. Nei da, de respekterer det. Det er reelt.

Fantomsmerter Fantomsmerter er smerter og andre fornemmelser som utløses fra nerveendene i en amputasjonsstump. For pasienten kjennes det ut som om smertene og ubehaget kommer fra den amputerte kroppsdelen. Fantomsmerter kan også komme fra en del av kroppen som ikke lenger har nerveforsyning etter skader/sykdom. Ofte virker det som om fornemmelsene stammer fra den ytterste delen av et amputert lem – ved amputasjon av armen følgelig fra hånden. Kilde: Store medisinske leksikon

– Vi har jo nerver som går helt ut til fingrene, men de er jo kappet av. Sånn jeg har skjønt det da, er at hjernen sender signaler helt frem til tuppene. De er ikke der, så da kommer det ulik smerte hvor de skulle vært, sier hun og legger til:

– Det kan komme som en stikkende smerte, som når foten sover, og så kan det komme mer som en slags hakkende smerte.