Mia Hundvin ble fridd til på scenen

Lørdag kveld holdt Morten Ramm (45) en live-episode av podkasten «Må på behandling» på Samfundet i Trondheim.

Til fullsatt sal, tok showet en vending da det plutselig ble et frieri på scenen.

Komiker Jørgen Høst (43) fridde nemlig til Mia Hundvin (46), ikledd et matador kostyme.

– Hvor var du da Matadoren fridde til Mia Hundvin under show nr. 2 med «Må På Behandling» live i Trondheim, skriver Ramm på Instagram.

Til Høsts store glede, svarte Hundvin ja, eller «okei, da», til frieriet.

– Det ble ok, daaa, skriver Høst på Instagram, under et bilde av han og Hundvin.

På bildet kan man også se det som ser ut til å være forlovelsesringen.

God kveld Norge har forsøkt både Hundvin og Høst for en kommentar, foreløpig uten hell.

Hundvin er tidligere håndballspiller. De siste årene har hun jobbet som komiker, og har deltatt på «Ikke lov å le på hytta», og i «Kongen befaler».

Høst er også komiker, og kjent fra «Bordtenniskameratene», på VGTV.