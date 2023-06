Mia Gundersen stiller til valg i Oslo

At kjente fjes er å finne på listene til ulike lokallag foran et kommunestyrevalg, er ikke noe nytt. Men, i år er første gang Mia Gundersen (61) aktivt gjør sin inntreden i politikken.

Hun har nemlig takket ja til en plass på valglisten til Folkestyret i Oslo, og er i dag å finne som kandidat nummer fem. Totalt står ni kandidater på den godkjente listen til Folkestyret i hovedstaden. I tillegg til Gundersen, står også tidligere langrennsløper Trude Dybendahl (57) på samme liste.

FOLKESTYRET: Totalt ni kandidater står oppført på Folkestyret-listen i Oslo. Foto: Oslo kommune

Folkestyret ble dannet i 2022 av Susanne Heart. Etter ni år i Miljøpartiet De Grønne valgte hun å trekke seg i fjor. Stavanger Aftenblad skrev i den anledning at hun ville fortsette sine verv som folkevalgt fram til valget høsten 2023, men da som partiuavhengig.

– Folkestyret har oppstått etter at jeg har vært folkevalgt i åtte år, både i Stavanger og Rogaland. Jeg har sett med fortvilelse på det folk tror er et demokrati, sier Heart til God kveld Norge.

Hun mener det er lite handlingsrom for folkevalgte og politikere å snakke på vegne av befolkningen, og at makten har forsvunnet ut av folkets hender.

– Det oppleves at folket har mindre og mindre makt, og mange føler de blir overkjørt. Det har jeg grepet tak i ved å gi folk et nytt tilbud, som ikke er et parti, men en folkebevegelse, sier hun.



– Stolt over å ha Mia på laget



Heart understreker at Folkestyret er en interesseorganisasjon som skal være partinøytralt. Det vil si at kandidater kan være medlem av andre partier, og samtidig være en del av Folkestyret.

LEDER: Susanne Heart startet Folkestyret i 2022. Foto: Privat

– Folket skal få tilbake den demokratiske makten. Vi har ti demokratiske prinsipper som vi alle i Folkestyret enes om. Alle kandidatene på listene stiller likt foran valget, og så er det folket som bestemmer.



Heart forteller blant annet at de ønsker folkeavstemninger i saker som angår folket. Hun sier videre at de ikke går til valgkamp for å slåss, men at hun håper de andre partiene vil ta innover seg deres prinsipper, og samtidig få informasjon ut til befolkningen.

Hun er svært tilfreds med å ha fått med seg Mia Gundersen på laget.

– Det var egentlig en tilfeldig forespørsel til Mia fra min side, og så traff det. Jeg er utrolig stolt over å ha med Mia. Hun har et stort hjerte, og veldig mange klare og kloke tanker. Hun våger å heve stemmen sin, og hun er ikke redd for å mene ting. Hun er helt enkelt en veldig bra kandidat på vegne av befolkningen, sier Heart.

Hun forteller at de har hatt en del møter, og at hun opplever at Gundersen har mange av de samme innstillingene som Folkestyret.

– Hva er dine forventninger foran høstens valg?



– Vi har klart å løfte fram fire fylkeskommuner og fem kommuner, blant de største områdene i Norge. Det er tydelig at folk mener at det trengs noe annet enn tradisjonelle partier. Jeg håper at vi kan levere det folk kjenner at de savner, sier hun.



Mia Gundersen: – Noe jeg har savnet



Mia Gundersen sier til God kveld Norge at prinsippene til Folkestyret er noe hun har savnet.

– Folkestyret er en folkebevegelse og ikke et politisk parti, noe jeg selv har savnet. Derfor appellerte det til meg. Folkestyret vil styrke demokratiet og individets frihet gjennom et mer desentralisert folkestyre, og de vil utgjøre en motvirkende kraft til økende sentralisering av makt og bruk av kontroll, overvåking og innskrenket individuell frihet. Dette gjør at jeg gjerne vil bidra, sier hun til God kveld Norge.

Mia Gundersen er imidlertid ikke alene i underholdningsuniverset om å engasjere seg politisk.

Ikke noe nytt

Med jevne mellomrom dukker opp kjente profiler i politikken. Esben Esther Pirelli Benestad har flere ganger stått på Venstres liste i Grimstad, mens profiler som Jan Eggum og Erlend Loe tidligere har representert Miljøpartiet De Grønne.

I 2021 stilte kjendisfotograf Per Heimly på listen for Samefolkets parti foran sametingsvalget.

Profiler som Hilde Skovdahl, Kristoffer Joner og Birgit Skarstein har på sin side vært synlige på Arbeiderpartiets lister.

Komiker og kjendisforfatter Knut Nærum har i flere år vært medlem av partiet Rødt, mens blant andre TV-personlighet Arne Hjeltnes i mange år har vært en aktive Høyre-politiker.