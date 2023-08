Mia Gundersen i sorg

Den folkekjære skuespilleren og sangeren Mia Gundersen (61) deler lørdag ettermiddag at hun har mistet faren.

Det skriver hun på Facebook.

– Kjære, kjære far. Da var livet over for vår elskede far og morfar, og det er så utrolig sørgelig, begynner hun innlegget.

Videre skriver hun at faren har gått gjennom to år med hjertesykdom, og en svært tøff operasjon i Bergen.

– Vi finner en slags trøst i at vi tror at han «slapp taket» og derfor sovnet stille inn mens han sov. Han trakk sitt siste åndedrag på morgenen den 11.08.23, skriver Gundersen.



– Ein far e alltid ein far, men han Per, han var någe for seg selv. Sov godt nå min elskede far. Vi sees!, avslutter skuespilleren innlegget.

Gundersen har foreløpig ikke besvart God kveld Norges henvendelser for en kommentar.