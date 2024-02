MGP-låt trekkes fra TikTok: – Ikke så mye jeg får gjort

Musikkselskapet Universal Music skrev i et åpent brev onsdag at de ikke ville forlenge lisensavtalen med Tiktok.



Torsdag melder New York Times at selskapets musikk er trukket fra videoplattformen.

Dermed er det flere TikTok-videoer fra Universal-artister nå er uten lyd.

For MGP-aktuelle Farida betyr det at sangen «Heartache» som hun deltok med i Melodi Grand Prix i år fjernes fra plattformen.

– Håper det kommer en løsning

– Jeg synes først og fremst det er leit at vi fortsatt er der hvor musikere aldri kan bli kompensert riktig for den tiden og de kreftene man bruker for å lage musikk som folk rundt omkring i verden kan ha glede av å bruke, enten privat eller på sine sosiale medier, sier Farida til God kveld Norge.

– Hvis all musikk blir trukket fra appen så er det jo en spesiell overgang her da TikTok i stor grad baserer seg på artister sin katalog, og alle de som har glede av å bruke den.

– Jeg håper det kommer en løsning så snart som mulig.

Alle som har valgt å bruke sangen hennes i en video, forblir lydløse.

– Det er en stor vekst på TikTok når folk engasjerer seg i innholdet ditt og musikken din, så jeg har prøvd og prøver så godt jeg kan å informere om de andre plattformene sangen fortsatt er på, som er alle bortsett fra Tiktok, sier hun lattermild.

Slutter ikke med plattformen

Til tross for at Universal nå trekker sangene fra plattformen, innrømmer artisten at hun ikke kommer til å slutte å bruke TikTok.

– Det er ikke så mye mer jeg får gjort med det første.

Farida er signert med «Heartache» til Universal (Island Records). Alle hennes tidligere utgivelser er på hennes eget indie label Pale Lilac.