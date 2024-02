MGP-finalistene påvirkes av været: – Trodde vi skulle dø

Stormen «Ingunn» herjer for fullt. Det har skapt problemer for årets Melodi Grand Prix-finalister.

På lørdag går den store Melodi Grand Prix-finalen av stabelen i Trondheim Spektrum.

Dessverre har værforholdene gjort reisen utfordrende for flere av finalistene.

De siste dagene har nemlig ekstremværet «Ingunn» herjet for fullt nordover i landet. Det er sendt ut rødt farevarsel for vindkast blant annet i Trøndelag.

Onsdag advarte også myndighetene om at det er farlig å bevege seg utendørs.

Det har flere av MGP-artistene fått kjenne på kroppen.

– En «shaky» gjeng

I en melding til God kveld Norge forteller Bjørn Brem, kjent som «Gothminister», at de akkurat har landet i Trondheim, torsdag formiddag.

Han legger ikke skjul på at det har vært en skremmende flytur.

– Det var så utrolig turbulent tur så flere trodde faktisk vi skulle dø!



VEL FREMME: Gothminister, Bjørn Brem, deler at han er vel fremme i Trondheim. Foto: Privat

Videre understreker han at de nå er trygt fremme i «Bartebyen».

– Nå er en shaky gjeng fremme i Trondheim og puster lettet ut. For et sykt vær, skriver han.



Dette er rådene til NVE: NVE har klare råd for hva man bør gjøre når «Ingunn» kommer:

Hold dere inne.

Følg råd fra beredskapsmyndigheter.

Om du MÅ kjøre, følg råd fra Statens Vegvesen og sjekk veimeldinger (175.no).

Følg råd og sjekk status fra transportaktører.

Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd.

Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen.

På forhånd vurder tiltak for å begrense skade. Kilde: NVE

Måtte snu

Planen til Annprincess Koffa Johnson var å reise til Trondheim onsdag. Slik ble det ikke.

FINALIST: Annprincess er en av finalistene som skal opptre på lørdag. Foto: Heiko Junge

– Vi skulle fly i går, men klarte ikke å lande på grunn av været. Prøvde to ganger.

Det resulterte i at de var nødt til å snu og finne seg et alternativt fremkomstmiddel.

– Til slutt ble det buss oppover. Vi kom frem fire i natt, så alle er rimelig møre i dag, forteller hun.



BUSS: Følget ble fraktet med buss oppover til Trondheim. Foto: Privat / Annprincess

Det samme opplevde Mia Virik Kristensen, kjent under artistnavnet MIIA.

– Vi fløy til Trondheim i går, forsøkte å lande to ganger, men måtte snu tilbake til Oslo. Så det ble buss opp. Vi var fremme i firetiden i natt, skriver hun.



Torsdag morgen ble det klart at rundt 9000 husstander i Trøndelag, er uten strøm, ifølge kartet til nettselskapet Tensio. Selskapet råder på sine nettsider innbyggerne om å forberede seg på at strømmen kan være borte i lang tid.

I Trondheim løsnet også taket på et brakkebygg før midnatt, og det er meldt om takplater som løsner fra kjøpesenteret Solsiden og at et glasstak på Byåsen har blåst av.



Etter å ha skapt kaos i Trøndelag, har stormen torsdag beveget seg nordover. I morgntimene traff den Bodø, der politiet stengte av sentrum torsdag formiddag.