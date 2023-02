MGP-eksperter om Norges sjanser i Eurovison: – Vil vekke oppsikt

Lørdag kveld var det Alessandra Mele (20) som stakk av med førsteplassen i Melodi Grand Prix. Hun ble med sangen «Queen of Kings», årets norske bidrag i Eurovision Song Contest 2023.

Mele tok storeslem og vant både de norske seerstemmene og de internasjonale jurystemmene, med hele 233 poeng.

God kveld Norge har snakket med MGP-eksperter fra våre naboland. Både Sverige og Danmarks eksperter er positive til Meles sjanser når hun skal stå på Eurovision scenen i Liverpool i mai.

Svenske Melodifestivalen er i gang med sin første semifinale. Den 18. februar får vi resultatet om den norske tvillingduoen Marcus og Martinus kommer til å representere nabolandet i Eurovision.

– Tror Norge får en sikker finaleplass

Både Danmark og Svergies MGP-eksperter Ole Tøpholm og Torbjörn Ek mener Meles bidrag har gode muligheter i den kommende konkurransen.

– Et sterkt show. Hun har en flott vokal. En melodi som folk husker fra den store mengden av andre Eurovision-sanger, og derfor tror jeg at Norge får en sikker finaleplass, spesielt med tanke på at det kun er seerne som kan stemme i Eurovision semifinalen, sier Tøpholm.

Ek mener også at Meles suksess allerede i forkant av den internasjonale finalen vil være en fordel for sangeren i Liverpool.

– Alessandra har en tydelig sang, med et umiddelbart og sterkt «hook» som setter seg. Den har også allerede gått viralt internasjonalt, og det betyr at den vil vekke oppsikt i Liverpool i mai, derfor var det ikke feil av Norge å stemme «Queen of Kings» til Eurovision.

Om det var riktig å sende Mele er MGP-ekspertene uenige om.

– Det kommer an på hvilke sanger de andre landene kommer med. Om resten av Europa sender mange ballader til Eurovision, så står Norge meget sterkt. Om Europa sender mange Dance-sanger, så kan Norge komme under press i finalen, sier Tøpholm.

KONKURRENTÈR: Ulrikke Brandstorp og Alessandra Mele før MGP-finalen. Foto: Ola Thingstad

– Morsommere å sende en annen

Ek mener det hadde vært kult og modig om det norske bidraget heller hadde blitt JONE (27), med sangen «Ekko inni meg».

– Alessandra var det sikreste valget. Men jeg tror det hadde vært enda morsommere om Norge i stedet hadde stemt JONE og «Ekko inni meg» til Liverpool. Det er den største hiten innenlands, og sanger på nasjonalspråk har gjort det bra i Eurovision de siste årene. Det hadde vært et modig valg å sende den, og det er også en veldig sterk og treffsikker låt som sier mye om musikken som er populær i Norge akkurat nå.

Til tross for Meles storeslem, har Ulrikke Brandstorp (27) vært en favoritt både hos det norske og internasjonale publikum. Tøpholm utelukker ikke at hun også kunne gjort det norske folk stolte.

– Ulrikke hadde også vært et sterkt kort for Norge. Hun er veldig sikker og synger som en drøm. Hun ville kunne sikret seg mange jurypoeng i Eurovision-finalen for Norge.

– Ulrikke er en sterk artist, men det hadde føltes som en trøstepremie om Norge sendte henne nå, da pandemien forhindret det forrige gang. Låten hennes er fin, men mer en typisk og ganske generisk Eurovision-ballade, som kunne ha konkurrert for hvilket som helst land, sier Ek om årets andreplass.

Tøpholm forteller videre at Mele og Brandstorp muligens ville utgjort seg i hver sin jury.

– Det er sterke kvinner, der hver for seg vil kunne gjøre det bra i Eurovision på hver sin måte. Alessandras svakhet er at det kan bli meget Eurovision-konsept-aktig, som juryerne ikke stemmer på, men seerne elsker det. Ulrikke ville på en annen side vært en drøm for jurygruppene.

– «Queen of kings» er et treffsikkert og lekent sceneshow som har potensiale til å utvikles til et pent og kult Eurovision-show.

– Skiller seg ut

Tøpholm mener Brandstorps bidrag «Honestly» er «klassisk Norge», og mener det norske folk burde sendt henne, om ikke Mele.

– Norge er kjent for å innimellom sende flotte ballader til Eurovision, flere enn for eksempel Danmark. Ulrikkes låt hadde vært enda en i rekken, som hadde en spennende bygning og en god utvikling underveis.

– Jeg mener klart at Ulrikke hadde vært et bra alternativ. Det kan ikke utelukkes at Ulrikke treffer flere målgrupper og ville kunne fått mange jurypoeng i Eurovision, avslutter Tøpholm.

Ek mener også at Brandstorps bidrag er klassisk norsk, hvor Mele skiller seg ut.

– Ulrikke er en dyktig artist og sterk sanger, og låten hennes i engelsk versjon føles som en ganske klassisk, men også veldig generisk, Eurovision-ballade. Det hadde føltes veldig typisk Norge å sende en slik sang. I Eurovision må du skille deg ut. Det gjorde Norge blant annet i 2013, 2021, og 2022. Derfor er jeg glad for at de valgte en låt som skiller seg ut i år også, avslutter Ek