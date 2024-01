MGP-deltakeren med klar tale: – Veldig pro-Palestina

PALESTINA: Under kveldens tredje delfinale av «Melodi Grand Prix» bar flere i MIIAs team det palestinske flagget på neglene. Foto: Espen Solli

Under kveldens sending av Melodi Grand prix kom MIIA med en klar melding til seerne.

Lørdag kveld var det duket for årets tredje og siste delfinale i «Melodi Grand Prix». Nok en gang skulle seks deltakere bli til tre.

Etter alle deltakerne hadde fremført sitt bidrag ble det klart at det var Annprincess, KEiiNO og MIIA som stakk av med de tre siste finaleplassene.

Finalen i «Melodi Grand Prix» holdes i Trondheim neste lørdag, hvor det skal bli klart hvem som blir Norges representant i «Eurovision Song Contest».

Som vanlig er Israel er blant landene som skal delta. Det er noe som har skapt sterke reaksjoner hos flere, grunnet den pågående konflikten mellom Hamas og Israel.

Deltakelsen til sistnevnte har resultert i at flere nå velger å avstå fra sendingen som blir sendt på NRK til våren.

Da MIIA hadde fremført «Green Lights», ble hun intervjuet av programleder Mario Ravn. Ved artistens side satt teamet hennes, hvor flere var ikledd de Palenstinske fargene, samt én som hadde flagget som negledesign.

Det var også flere i publikum som bar plakater hvor det sto MIIA i det Palestinske flaggets farger.

Veldig pro-Palestina

Til God kveld Norge forteller hun at det ikke var noen skjult melding, men noe hun og teamet hennes gjorde for å vise åpenbar støtte til Palestina.

– Hele moodboardet mitt på Green Lights har vært i Palestinas farger fra starten av, sier hun og fortsetter:

– Det har vært en vanskelig avgjørelse å være med i MGP siden jeg er veldig pro-Palestina. Israels deltakelse i Eurovision er noe som har holdt meg tilbake tidligere. Nå var det veldig viktig for meg at alle i gjengen min kledde seg i disse fargene for å vise vår støtte.

– Det er jeg veldig stolt av.

KLAR TALE: MIIA og teamet hennes kom med klar melding under kveldens delfinale. Foto: Skjermdump / NRK

– Syke ting som skjer i verden

Fredag 5. januar startet årets MGP-sirkus, hvor alle artistene ble lansert på NRK på Marienlyst i Oslo.

I etterkant av artistlanseringen skal det ha vært mye forskjellige reaksjoner på MIIAs deltakelse.

– Det var veldig overveldende i starten med artistlanseringen, også har det gått seg til, og jeg har fått så mye støtte fra aksjonister, venner og familie.

Med all presse som kommer med når man deltar i Eurovision, kan det være overveldende å håndtere, spesielt når det stormer fra «alle kanter» om boikotting av konkurransen.

– Jeg må ta en dag om gangen. Det er mye støtte, så jeg tror det kommer til å gå bra. Jeg må bare fortsette å stole på det jeg tror på og hvordan jeg kan nå best ut med mitt budskap.

– Men det blir sikkert ikke noe enkel reise, det er syke ting som skjer i verden.

FINALE: MIIA stakk av med én av tre finaleplasser, sammen med Annprincess og KEiiNO. Foto: Espen Solli

Også Annprincess deler bekymringen til MIIA, og trekker frem at Eurovision og MGP er en konkurranse som handler om det å spre kjærlighet og glede.

– Jeg er selvfølgelig enig i at det er mye vondt som skjer i verden. Det er veldig komplisert. Jeg håper at de som virkelig har muligheten til å stoppe dette, slår til slik at flere uskyldige ikke trenger å bli påvirket.