Meryl Streep kommenterer «Mamma Mia»-comeback

Det er nå fem år siden oppfølgeren til «Mamma Mia!» fra 2008 rullet over kinolerreter verden over.

Fansen måtte imidlertid smøre seg med tålmodighet i ti år før «Mamma Mia! Here We Go Again!» fant veien til kinoene.

Meryl Streep (74) spiller moren til hovedrollen Sophie (Amanda Seyfried), Donna Sheridan, og nå svarer hun på hva hun tenker om en tredje film.



Til tross for karakterens død i «Mamma Mia! Here We Go Again!», ser ikke Streep bort fra å returnere til lerretet som Donna.

– Jeg er klar for hva som helst, sa Streep til Vouge denne uken.



«MAMMA MIA!»: Skuespillerne fra den første filmen. Foto: CLEMENS BILAN

Hun forteller at om dersom det skulle blitt en tredje film, er det én ting hun må gjøre før kameraene begynner å rulle.

– Jeg må bestille en kneundersøkelse, men hvis det er en idé som begeistrer meg, er jeg helt med, sa hun til motemagasinet.



Gitt Donnas bortgang i forrige film, er imidlertid Streep ikke sikker på hvordan produsent Judy Craymer ville fått rollen tilbake.

74-åringen skal ha fortalt produsenten at hvis hun finner en måte å reinkarnere Donna, er hun interessert.

– Eller det kan være som i en av de såpeoperaene, der Donna kommer tilbake og avslører at det virkelig var tvillingsøsteren hennes som døde, sa Streep.