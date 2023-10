Mental Helse-leder trekker seg etter homohets mot Harlem Alexander

DANSEPAR: Under årets sesong av Skal vi danse er Harlem Alexander og Helene Spilling dansepar. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

Under årets sesong av «Skal vi danse» har danseparet Harlem Alexander (35) og Helene Spilling (27) fått mye oppmerksomhet.

Og med mye oppmerksomhet, kan det komme negative kommentarer.

Fredag kveld delte Alexander på Instagrams historiefunksjon at han fikk tilsendt følgende melding av en leder i Mental Helse:

«Finn deg en dame. Menn som elsker med menn er avskyelig».

TRIST: Harlem Alexander skriver at situasjonen er trist. Foto: Skjermdump

God kveld Norge har valgt å ikke gjengi telefonnummer, navn og kommune av hensyn til vedkommendes personvern.

Politianmeldt etter melding

«Trist at leder og kontaktperson for Mental Helse aktivt har søkt meg opp, og funnet nummeret mitt for å bruke tid til å ytre sine meninger om min legning», skriver 35-åringen og fortsetter:

«Og trist at de som kanskje sliter mentalt grunnet sin legning skal oppsøke og få hjelp av mennesker med slike homofobiske holdninger».

I løpet av kvelden kom «Skal vi danse»-deltakeren med en oppdatering på Instagram, hvor han forteller at han blitt oppringt av landsleder av medlemsorganisasjonen, og beskriver det som en «veldig fin prat»:



«De var veldig lei seg for situasjonen som har oppstått i dag, og skulle ta tak i det», skriver han og legger til:

«Det er ikke verdier Mental Helse står for, og jeg håper heller ikke de får negative konsekvenser for det jeg har delt i dag. Det er kun den ene og alene personen som burde få konsekvenser for dette».

Alexander har også anmeldt saken til politiet.

– Veldig spesielt

– Det er veldig spesielt at noen setter seg ned på en fredag morgen, googler mitt navn og finner nummeret mitt, og så sender en sånn melding, sier Alexander til God kveld Norge etter lørdagens Skal vi danse-sending.

Han forteller også at han fikk en ny melding fra lederen dagen etter.

– Da var det helt motsatt. Da sa han unnskyld for det han hadde sagt, og at han ikke mente det.

At mannen har en sentral rolle i en organisasjon som Mental Helse er deler av grunnen til at Harlem valgte å dele meldingen på Instagram, legger han til.

– Han burde ikke være der hvis han har sånne holdninger. Han burde ikke være til stede i en sånn plattform, som er veldig viktig i dag, sier han.

– Ulovlig

Også Alexanders kjæreste Jan Thomas har kommentert saken lørdag kveld.

– Det har skapt mye diskusjon. Vi lever nok i en liten boble, og jeg opplever lite av det. Det er jo en hatefull ytring. Det kommer med konsekvenser. Og vedkommende er anmeldt, forteller han etter lørdagens sending av Stjernekamp.

Han understreker alvorlighetsgraden i det som har skjedd.

– Hatefulle ytringer er ulovlig. Jeg er så stolt av Harlem, det angriper alle våre brødre og søstre. Dette minte han om barndommen. Han har stått stødig på sine egne bein, forteller han.

Trekker seg som leder

God kveld Norge har vært i kontakt med vedkommende som har sendt Harlem meldingen. Han skriver i en SMS at han trekker seg som leder i Mental Helse i kommunen.



Av hensyn til hans psykiske helse gjengis ikke meldingen.

Nestleder i Mental Helse for fylket bekrefter at vedkommende kommer til å trekke seg.

«Jeg har vært i kontakt med vedkommende. Han kunne fortelle meg at han kommer til å trekke seg. Han var lei seg, og ser at den eneste konklusjonen på dette er å trekke seg», skriver han i en SMS.

Han skriver videre at de tar fullstendig avstand fra slike holdninger, og er enige i hans vurdering om å trekke seg.

Landsleder for Mental Helse, Ole-Marius Minde Johnsen, sier til God kveld Norge at saken er helt uakseptabel.

– Det er ikke representativt med Mental Helses verdier eller det vi jobber med. Vi skal selvsagt ta tak i det umiddelbart. Jeg er selv skeiv og vi er mange i Mental Helse som er det, og vi jobber for bedre vilkår for skeives psykiske helse.