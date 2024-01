Mener du ikke kan gå glipp av denne konserten: – Noe av det villeste jeg har sett

Nytt år betyr nye konserter å glede seg til. Det kan være vanskelig å holde styr på de ulike, derfor har God kveld Norge laget en oversikt, slik at du ikke går glipp av årets «viktigste» konserter og festivaler.

I tillegg har vi snakket med musikkekspert og tiktoker Gard Øksendal (27), bedre kjent som «Mankegard», som tidligere har drevet sitt eget plateselskap og management. Han har delt sine tips for festival- og konsertåret 2024.

– Har satt spor

Øksendal har allerede lagt planer for å gå på flere konserter i løpet av året, og røper hvem det er verdt å få med seg.

– Av konserter skal jeg på Benjamin Ingrosso på Sentrum Scene i april og Tyr i april. Også har jeg veldig lyst til å se Fay Wildhagen i år, sier han til God kveld Norge.

– Jeg tror også det sørafrikanske stjerneskuddet Tyla på Rockefeller kan bli bra.

KOMMER TIL OSLO: Tyla holder konsert på Rockefeller i Oslo i mars. Foto: John Lamparski / AFP / NTB

Når det gjelder en konsert du ikke «kan» gå glipp av, er musikkeksperten sikker i sin sak.

– En hvilken som helst Cezinando-konsert.

– Det han gjorde i Operaen har satt spor. Lyd, lys, opptreden, hele pakka er noe av det villeste jeg har sett. Så om det han gjør resten av året er i nærheten, må du få det med deg.

Han vurderer til og med å ta en dag på Øya-festivalen bare for å se rapperen opptre én gang til.

I tillegg legger han til den britiske artisten Stormzy.

– Syns det er utrolig fett at Stormzy kommer til Bergenfest, det skulle jeg gjerne sett. Han er enorm.

Samtidig er 27-åringen trist over at han ikke får med seg Broilers show i Oslo Spektrum i mars.

Konserten er en del av deres pågående norgesturné «The Beginning Tour 2023», og ble utsolgt på rekordtid. Turneen består av mange av deres gamle låter.

Festivaler

Han er også tydelig på hvilke festivaler det er verdt å få med seg.

– Slottsfjell er «bankers». Både fordi det er hjembyen og fordi de har utrolig solid booking i år.

I år har Slottsfjellfestivalen kapret blant annet Doja Cat, Offset og Kaizers Orchestra.

– Mulig jeg er påvirket av at det er hjembyen, men jeg syns Slottsfjell har helt klasse bookinger. Doja Cat som headliner er dritfett, hun er jo en av verdens største artister om dagen, sier han.

– Kaizers gir noe til den litt eldre garde, Cez kommer, Hov1, mine favoritter fra Sverige kommer, Offset er superstjerne, Emma Steinbakken er bunnsolid, Golfklubb blir stemning. 06 Boys spiller også der, og de var fantastiske på Rockefeller i fjor. Så tror jeg skal kose meg gløgg i hjembyen i år, legger han til.

Ellers vurderer han selv å dra på Øyafestivalen i Oslo, Trevarefest i Lofoten og Vinjerock i Jotunheimen.

– Jeg har også vurdert å reise på Trænafestivalen, det ser ut som verdens kuleste lokasjon for en festival, sier Øksendal.



– Trevarefest og Vinjerock er også litt samme kategori, men den siste der blir jo utsolgt på 30 sekunder hvert eneste år, legger han til.



Dropp VIP-billetter

Å dra på en haug med festivaler i løpet av sommeren, kan etter hvert bli ganske kostbart. Flere festivaler har også satt opp prisen de siste årene.

Det var blant annet flere som reagerte da Stavernfestivalen slapp billettene til årets festival. Prisene hadde nemlig gått drastisk opp.

Øksendal har derfor noen tips på festivaler han mener du kan få mer verdi for pengene.

– Ypsilon i Drammen har tilbudspris nå på 1399 kroner for to dager, det er knallbra. Tre dager med Rakettnatt i Tromsø for 2099 kroner er også fint, sier han og tilføyer:



– Bergenfest er billigste firedagers sånn det ser ut for meg, med rundt 3500 kroner.



Han har også et tips for de som skal på festival i en annen by.

– Sjekk med noen du kjenner i området. Kanskje kan du krasje på sofaen noen dager? Noen festivaler har også bedre priser for student og honnør. Også er det nesten null poeng å kjøpe VIP, så vurderer du det er det bare å drite i de fleste steder.



– Det er synd



Musikkeksperten har også lagt merke til en trend som han mener har skjedd det siste året.

– Mitt inntrykk er at de største festivalene bare blir mer og mer kommersielle, med færre mindre artister å oppdage.

– Det er synd for mindre artister, men det er jo garantert det som driver billetter.



Inntrykket hans er at en større andel av festivalbudsjettene går til store internasjonale headlinere nå enn før.

Stavernfestivalen har blant annet booket store internasjonale stjerner som Sam Smith, Ed Sheeran og Burna Boy. Tons of Rock har kapret Metallica og Judas Priest, Findings Festival med Swedish House Mafia og Slottsfjell med som nevnt blant annet Doja Cat.

– Bookingene bærer også litt preg av at noen få selskaper eier flere av de største festivalene og kan gjøre pakkedeals, så det er en del artister vi ser flere steder i sommer.

– Allikevel er det godt å se at det er så mange store, norske, billettdrivende artister å plukke blant, avslutter han.



HER ER OVERSIKT OVER NOEN NORSKE FESTIVALER I SOMMER: