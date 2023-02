Mener barn bør forbys i bryllup

Et bryllup er for de aller fleste en stor feiring av kjærligheten med både familie og venner til stede. Men burde alle være inkludert i denne festen?

Den britiske Love Island-stjerna Olivia Attwood (31) mener ikke det.

Attwood skal selv gifte seg til sommeren med den 29 år gamle fotballspilleren Bradley Dack, etter tre år som forlovet.

Bryllup ble derfor et naturlig tema, da Attwood gjestet podkasten «Private Parts» med Jamie Laing (34).

Sammenligner barn med dinosaurer

31-åringen mener nemlig at én bestemt gruppe ikke på noen som helst måte hører hjemme i et bryllup:

– Barn i bryllup er for meg fullstendig uakseptabelt. Hvis jeg fikk barn selv, ville jeg ikke invitert det, sier en bestemt Attwood i podkasten.

Ved å sammenligne støy fra barn med dinosaurenes rop i Jurrasic Park, fordømte TV-profilen ideen om å la barn delta på feiringen av kjærligheten.

FORLOVET: Olivia Attwood er forlovet med Balckburn Rovers-spilleren Bradley Dack. Foto: Isaac Parkin

Podkastverten sier seg enig i den kontroversielle meningen.

– Jeg har ikke fått en baby ennå, så jeg kjenner ikke den kjærligheten de snakker om, men når jeg ser bruden med kjolen hennes, og barnets små, skitne hender - da blir jeg sånn «hva faen?», fortsetter Attwood, og legger til:

– Du har på deg en Vera Wang-silkekjole, også kommer de små, skitne hendene med kyllingfingre og tar på den...

31-åringens uttalelser har i etterkant ført til at flere reaksjoner i sosiale medier.

Noen sier seg helt enige med Attwood og mener barn ikke bør være på gjestelisten i et bryllup, mens andre mener det er en selvfølge at barna skal med.

Diskuteres også i Norge

Et kjapt Google-søk viser at temaet også er heftig diskutert her hjemme i Norge, og at mange deler Attwoods syn på saken.

På forumer som Kvinneguiden.no, Babyverden.no og Klikk.no, finnes det flere tråder som omhandler barn og bryllup.

I 2015 skrev Julianne Nygård (32), bedre kjent som Pilotfrue, et blogginnlegg der hun argumenterer for hvorfor hun mener barn ikke hører hjemme i et bryllup.

Nygård skrev blant annet at det serveres alkohol, og at det derfor er å regne som en voksenfest.

BARNEFRITT BRYLLUP: Julianne Nygård mener også at bryllup burde være barnefritt. Foto: Terje Pedersen

«Selv om de enkelte foreldre tar ansvar for sine barn, vil det som oftest være nok av andre gjester med høy promille, som barna kan oppleve skremmende», står det i blogginnlegget.

Hun mente også at barn ikke har den samme gleden av å være i et bryllup som voksne.

«Det handler ikke bare om denne alkoholen. Jeg har vært i flere alkoholfrie bryllup. Etter min mening har ikke barn noe å gjøre her heller. Hvorfor? Fordi de ikke setter like stor pris på den gode maten og de lange talene. De fleste barn hater jo å vente mer enn fem minutter på middag, liker ikke nye smaker, blir rastløse av å sitte stille, synes det er kjedelig å høre på taler».

Til slutt poengterer Nygård at ingen gjester er gratis, og at et bryllup koster mye penger.

«Alt avhenger jo av sted, meny og opplegg, men det er uansett en stor kostnad. Noen steder koster det mindre for barn enn voksne, men det koster likevel noe. Er det en ting som er sikkert så er det at det koster mer for dere som brudepar å betale for et barn enn det smaker for det barnet, som helst vil være hjemme å leke».

Julianne Nygård er kjent med at God kveld Norge omtaler blogginnlegget fra 2015. Hun kan fortelle at hun mener det samme på nåværende tidspunkt.