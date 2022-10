Melina Johnsens liv totalforandret etter dommen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tidligere «Ex On The Beach»-deltaker Melina Johnsen ble borte fra rampelyset etter å ha sonet dom med fotlenke. – Takknemlig for det som skjedde, sier hun.

NYTT LIV: Melina Johnsen beskriver en helt ny hverdag i året som har vært etter at hun sonet sin dom for ruskjøring og vold. Foto: Privat

Melina Johnsen (26) er kjent for å skape overskrifter med deltagelser i realityserier som «Ex on the Beach» og «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis». I 2019 vant hun også gullrute for «beste deltager» for sine friske uttalelser på tv-skjermen.

Hverdagen hennes i realityboblen ble i stadig større grad bestående av rus og ville fester, men på et tidspunkt gikk det for langt.

Tiden etter dommen

For ett år siden sonet tidligere «Ex on the Beach»-profil Melina Johnsen en dom for ruskjøring og vold. Så ble det stille. Nå forteller 26-åringen åpent om tiden etter soningen.

– Den største endringen er at jeg fester lite. Jeg drar ikke ut før det er noe spesielt som skjer. Og så har jeg takka nei til masse, noe som er veldig godt. I stedet for å bruke hele dager på å være bakfull, så våkner jeg dagen etterpå og har energi til å gjøre noe positivt, sier hun til God kveld Norge.

Hun går så langt som å si at dommen nok var det som reddet henne.

– Ja, det vil jeg si. Det har vært en lærepenge på godt og vondt. Jeg er takknemlig for alt som skjedde. Jeg trengte en oppvåkning. Jeg var rundt mye giftige mennesker i Oslo, noe som ikke var bra for meg, sier hun.

– Selve soningstiden gjorde også godt. Jeg følte jeg vokste veldig gjennom den perioden. Da var jeg kun med meg selv, legger hun til.

Hun forteller at hun også etter soningen har hatt fokus på seg selv og en sunnere livsstil med trening og et bedre kosthold. Nå velger hun å prioritere det og de som gir henne positiv energi i hverdagen.

– Det var veldig mye negativt som skjedde i perioden rundt fotlenken. Jeg innså at jeg måtte ta vare på meg selv. Nå har jeg lagt det bak meg, og jeg har starta noe nytt som er positivt med mennesker rundt meg som gjør meg glad. Jeg trener også fem dager i uken, så der har jeg gått fra ingenting - til alt.

For å kunne leve det livet hun lever i dag, har hun måttet kutte ut en del mennesker som tidligere var en del av hennes omgangskrets.

– Det har vært trist, men skal man opp og fram, så må man omgås folk som vil deg godt. Folk som har gode ambisjoner i livet, sier hun.

Livnærer seg på OnlyFans

Det siste året har Johnsen vært lite synlig for offentligheten.

Johnsen har tidligere vært åpen overfor God kveld Norge at hun livnærer seg gjennom den kontroversielle appen OnlyFans.

I dag er det hennes eneste inntektskilde.

Melina åpner opp om OnlyFans: – Får syke meldinger

– Jeg jobber med OnlyFans, og jeg er stolt av det. Jeg har alltid vært en person som har vist kropp og spilt på det seksuelle. Jeg var alltid naken på tv, så hvorfor ikke tjene penger på det, spør hun.

– I dag er det den eneste inntektskilden jeg har.

– Får du mye reaksjoner på dette?

– For å være ærlig, jeg har ikke opplevd noe negativt. Det finnes folk, spesielt blant eldre, som har hatt sine fordommer. Men det skal de få ha. De lever i en annen tid, sier hun.

Vil ikke gjøre samme feil igjen

Hun sier at om det skulle dukke opp noen tv-forespørsler av interesse, så takker hun ikke nei i fremtiden.

– Jeg hadde nok sagt ja om jeg hadde blir spurt av Skal vi danse, Farmen eller Kompani Lauritzen.

– Har dommen og alt det negative som skjedde rundt deg hatt påvirkning på tilbudene?

– Ja, absolutt. Men det er mange som har fått en ny sjanse, som har kommet tilbake. Så lenge man lærer av sine feil, så tenker jeg det vil gå bra. Jeg vil ikke gjøre samme feil igjen, forsikrer hun.

Har en i kikkerten

Ting ser også ut til å gå bra på kjærlighetsfronten. På spørsmål om hvorvidt hun er singel, svarer hun følgende:

– Jeg har noen i øyekroken nå. Jeg har det veldig fint, og jeg stortrives. Men, jeg vil ligge litt lavt med dette ennå, sier hun.