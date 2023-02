Megan Fox hintet om brudd – nå er profilen slettet

Etter at Megan Fox (36) og Machine Gun Kelly (32) møttes under innspillingen av filmen «Midnight in the Switchgrass» i 2020, har paret skapt utallige overskrifter som har sjokkert verden.

Blant annet har de snakket ut om at de drikker hverandres blod, at forlovelsesringen til Fox er designet slik at det gjør vondt hvis man prøver å ta den av og at de bærer smykke med hverandres blod i.

Flere spekulerer nå i om det kan være slutt mellom stjerneparet, etter at Fox gjennom helgen har fjernet alle spor av forloveden på sine sosiale kontoer, i tillegg til at hun sluttet å følge 32-åringen.

Konto borte fra Instagram

Under et bilde på Instagram, hadde Fox lagt ved en tekst der det sto: «You can taste the dishonesty/It's all over your breath», eller på norsk: «Man kan smake uærligheten/jeg kan kjenne det på ånden din».

OMDISKUTERT: Paret har skapt flere overskrifter de siste årene, spesielt rundt deres noe merkelige «vampyr-ritualer». Foto: ANGELA WEISS

Under bildet skal Fox ha fått massiv støtte fra fansen, ifølge Se og Hør.

«Støtter deg alltid, men spesielt hvis dette betyr det jeg tror det gjør. Du er så sterk og fortjener det beste», skrev en person.

«Du var for bra for ham», hadde en annen kommentert.

Nå er imidlertid hele profilen hennes blitt borte fra plattformen, i tillegg til at musikeren også har fjernet flere bilder av paret fra sin Instagram.

Flere amerikanske medier har omtalt spekulasjonene om brudd, men ingen har foreløpig fått en kommentar fra paret selv.

Forlovet seg i 2022

Det var i september 2020 musikeren for første gang fortalte offentligheten at han hadde møtt Fox på filmsett under innspillingen av «Midnight in the Switchgrass». Dette skriver CNN.

I januar 2022 ble kjent at paret hadde forlovet seg.

– Ja, i dette livet og i alle liv, skrev Machine Gun Kelly på Instagram, og refererte til svaret han fikk da han fridde til Megan Fox.

Han skrev at frieriet skjedde «under de samme grenene» som paret foresket seg under.