Meek Mill med vill julegave – betaler kausjon for 20 kvinnelige innsatte

ÅRETS JULEGAVE?: Meek Mill betaler kausjonen for 20 kvinnelige innsatte, slik at de får muligheten til å feire jul sammen med familiene sine. Foto: Andy Kropa

Etter å selv ha feiret jul bak lås og slå tidligere, forsøker den amerikanske rapperen Meek Mill (35) nå å bringe juleglede til en rekke amerikanske familier i en vanskelig situasjon.

Gjennom sin veldedighetsorganisasjon «Reform Alliance», har han nemlig betalt kausjon for hele 20 kvinnelige innsatte i Riverside Correctional Facility i Philadelphia, slik at de kan få feire jul hjemme hos familiene sine.

Det skriver flere amerikanske medier, blant annet XXL Magazine og CNN.

Løslatelse og gavekort

– Ingen burde tilbringe høytiden i fengsel bare fordi de ikke kan betale kausjon selv. Jeg er takknemlig over å få muligheten til å hjelpe kvinnene slik at de kan være sammen med deres familier og elskede på denne tiden av året, sier rapperen til det lokale mediet Fox29.

Veldedighetsorganisasjonen har også selv lagt ut et innlegg på deres offisielle Instagram. Her skriver de at kvinnene, i tillegg til å bli løslatt, vil motta et gavekort for å handle inn dagligvarer eller gaver til julefeiringen.

Fem av kvinnene ble løslatt den 23. desember, og kunne dermed feire både julaften og julemorgenen sammen med familien. Ifølge Fox29 skal ytterligere 15 kvinner bli løslatt i løpet av denne uken.

Skapte enormt engasjement på sosiale medier

Meek Mill er en Grammy-nominert rapper, kjent for låter som «Going Bad», «Dreams and Nightmares» og «R.I.C.O.».

I 2017 ble rapperen dømt til to til fire års fengsel for brudd på vilkårene for prøveløslatelse.

Nyheten skapte et enormt engasjement i sosiale medier, som førte til bevegelsen #FreeMeekMill. Etter å ha tilbrakt fem måneder i fengsel, ble rapperen til slutt løslatt.

I 2019 opprettet Mill organisasjonen «Reform Alliance» sammen med Jay-Z og en rekke sports- og næringslivsledere.

Organisasjonen har som mål «å omforme prøvetid og prøveløslatelse ved å endre lover, systemer og kultur for å skape reele veier til arbeid og velvære», ifølge nettstedet.