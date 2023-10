Medier: Blitt samboere

GLADNYHET: Det nyforelskede paret bor sammen i New York. Foto: Arroyo-OConnor / Steven Bergman

Ariana Grande og Ethan Slater har tatt et nytt steg i forholdet.

I juli kom nyheten om at Ariana Grande (30) og Dalton Gomez (28) var separert, og ventet på skilsmissepapirene.

Senere samme uke som skilsmissen ble kjent, skrev flere medier at Grande hadde begynt å date «Wicked»-kollega, Ethan Slater (31).

Siden juli, har verken Grande eller Slater kommentert forholdet offentlig.

Nå skriver US Weekly, at paret angivelig skal ha flyttet sammen, og blitt samboere i New York.

Kilder nært paret som nå har tatt et nytt steg i forholdet, forteller at «De er veldig lykkelige og veldig fine for hverandre».

Slater, som tidligere var gift med Lilly Jay, skal ifølge kildene ha informert eks-konen om at han og Grande skal ha flyttet sammen.

«Ethan informerte venner og kommende ekskone at han nå bor med Ariana på fulltid i New York», forteller kilden til det amerikanske mediehuset.

Grande og Slater skal ha møttes og funnet tonen på innspillingen til musikalfilmen «Wicked».

Slater spiller rollen som Boq i spillefilmen, med Grande i hovedrollen som Glinda.

Slater har tidligere vært gift med sangeren Lilly Jay, siden 2018. I fjor fikk det tidligere paret en sønn sammen.