Medie: Pete Davidson med ny kjendisflamme

Kilder nær Pete Davidson (29) bekrefter til US Weekly fredag at han og Outer banks-stjernen Madelyn Cline (25) offisielt er et par.

– Pete og Madelyn dater. De tilbrakte natten sammen på the Beverly Hills Hotel og hadde frokost sammen der neste morgen, sier en kilde til nettstedet.



Videre forteller kilden at paret holdt en lav profil og holdt det uformelt ikledd baseball-hatter.

Nyhetene om det nye paret kommer kort tid etter Saturday Night Live-stjernen og hans tidligere flørt Chase Sui Wonders (27) gikk hvert til sitt, etter å ha datet i kun noen måneder.

TIDLIGERE FLAMME: Pete Davidson slo nylig opp med hans tidligere flamme Chase Sui Wonders. Foto: Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Datet flere store navn

Tidligere har 29-åringen vært linket opp til flere store navn. Blant annet har han hatt en rask flørt med supermodellen Emily Ratajkowski (32), superkjendisen Kim Kardashian (42) og Bridgerton-skuespilleren Phoebe Dynevor (28).

I 2016 var han også forlovet med artisten Ariana Grande, og det tok ikke lang tid før komikeren foreviget Grande på kroppen med to tatoveringer.

Før det har komikeren også hatt en flørt med den 20 år eldre skuespilleren Kate Beckinsale (50).

Sammen med kollega

Cline har på sin side vært linket opp til DJ Zack Bia og sangeren Jackson Guthy i en kort periode. Det etter bruddet med Outer Banks-medskuespiller Chase Stokes i 2021, ifølge US Weekly.

Stokes og Cline hadde da vært offisielt sammen i ett år.