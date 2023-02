Mayoo saksøker staten - sammenligner seg med Funkygine

Tilbake i 2016 ble Mayoo Indiran (32) et kjent ansikt for det norske folk, etter sin deltakelse i realityprogrammet Paradise Hotel.

Samme år ble det imidlertid bråstopp for videre TV-opptredener, da han to dager før julaften ble pågrepet og siktet for grov narkotikaforbrytelse.

Saken ble ikke henlagt før i slutten av august 2020. Indiran hadde da vært siktet i tre år og åtte måneder.

I mars 2022 fikk Indiran tilkjent oppreisning og erstatning på totalt 139 705 kroner.

PREGET: Mayoo var alvorstynget før retten ble satt. Foto: Ola Thingstad

Dette var ikke TV-profilen helt fornøyd med. Opprinnelig krevde han tre millioner kroner i erstatning, men etter flere innvendinger fra staten er kravet nå redusert til 1 258 000 kroner.

Nå møtes de i retten for å avgjøre nøyaktig hvor mye han har krav på.

– Det er litt spesielt å være her, men det er godt. Det skal bli godt å være ferdig, sier Indiran til God kveld Norge.

– Saksøker krever tap av inntekter fra TV- og underholdningsbransjen, sier Indirans advokat Inam Ghous Ali i en innledning mandag morgen.

Sammenlignes med Funkygine

Videre sammenligner han Indiran med Jørgine Massa Vasstrand, og hennes inntekt i tidsrommet hvor Indiran har vært siktet.

– Hun har hatt inntekt på totalt 13,2 millioner, sier Ali i retten.

Ifølge Indiran selv hadde han et større potensiale enn «Funkygine» da han ble pågrepet. Han hadde flere TV- og underholdningstilbud, og var på det tidspunktet den eneste kjente realitydeltageren med minoritetsbagrunn, forklarer advokaten.

– Han hadde sagt opp skolejobben for å satse fulltid som influenser, og å bygge merkevaren Mayoo.

– Han hadde ingen TV-oppdrag fra pågripelsen i 2016 til frikjennelsen i 2020, påpeker Ali.

Dum sammenligning

I første pause sier Indiran til God kveld Norge at Funkygine-sammenligningen kanskje ikke var helt realistisk.

– Det er sikkert ikke det. Men man kan se hva jeg tjente i fjor og hva jeg tjener i år. Sikkert litt dum den sammenligningen med Funkygine, men er det ikke sånn det er? Man trekker frem det største kortet.

Hans kamerat og Sofa-kollega Abu Hussain skal også i vitneboksen i løpet av dagen.

– Jeg gleder meg. Så håper vi at vitnene og fremstillingen vår funker, sier Indiran.

REISER SEG FOR DOMMEREN: Mayoo Indiran og advokat Inam G. Ali. Foto: Ola Thingstad

Leser opp inntekt

Advokaten til Indiran viser også til at saken kunne vært avgjort på et mye tidligere tidspunkt. Det har vært svært belastende for Mayoo å være siktet i over tre år, spesielt på grunn av interessen i media, forklarer Ali.

Videre viser Indirans advokat til TV-oppdragene han har hatt etter at han ble frikjent, blant annet Sofa og Kompani Lauritzen på TV 2. Ali leser også opp inntekten til Indiran på sistnevnte.

– 75.000 kroner i en engangssum pluss sosiale kostnader, deretter 15.000 per ukesprogram som deltageren deltar i. Deltageren er garantert å delta på de to første ukene, leser advokaten opp.

Advokaten leser også høyt fra God kveld Norges artikkel som ble skrevet da Indiran gjorde TV-comeback i september 2020. Den gang sa Discovery at de ikke hadde tatt han med i programmet Singletown, dersom de visste om saken.

Staten: – Ikke nok dokumentasjon

– Det er beklagelig at denne siktelsen varte så lenge, men staten mener at han har fått oppreisning for dette. Og reglene sier at han ikke skal bli overkompensert, sier regjeringsadvokat Bjarne Snipsøyr i sin forklaring.

STATEN: Bjarne Snipsøyr representerer staten i saken. Foto: Ola Thingstad

Han viser til at det første kravet fra Indiran på tre millioner ikke var godt nok dokumentert.

– Der ble det lagt frem noen kontrakter. Det ble ikke lagt ved noen skattemeldinger, fakturaer og lignende. Da det ble lagt frem mer dokumentasjon sank kravet til 1,4 millioner, sier Snipsøyr.

Etter staten sitt syn var det fremdeles ikke lagt frem tilstrekkelig dokumentasjon. Det ble også påpekt noen feil i utregningen for det ene året. Kravet ble derfor nedjustert enda en gang - da til 1 238 000 kroner. Det er den nåværende summen som diskuteres i retten i dag.

Staten mener det fremdeles ikke er sannsynliggjort at han ville hatt like stor inntekt i tapsperioden som han har hatt i nyere tid.

– I 2022 hadde han en inntekt på 630.000 kroner i eget firma, hvor mesteparten av inntekten kommer fra TV 2-programmer, sier Snipsøyr.

Han viser til at den stipulerte inntekten på én million som er lagt til grunne i erstatningskravet, er et ganske stort hopp fra inntekten til Indiran i 2022.

Mener vennskapet har en spesiell verdi

Videre mener staten at Indirans vennskap med Sofa-kollega Abu Hussain har vært viktig for hans karriereutvikling.

De trekker frem at Indiran fikk flere oppdrag i kjølvannet av dette vennskapet, og at de to var til stede og tok imot en gullrute på vegne av Sofa.

SPESIELL VERDI: Staten mener at Abu Hussain og Mayoo Indiran har en spesiell verdi som duo. Foto: TV 2

For staten fremstår det som at duoen sammen har en spesiell verdi. De argumenterer også for at Sofa ikke var et program på TV 2 i 2017.

Oppsummert mener staten at det ikke finnes holdepunkter for at Indiran hadde de samme mulighetene for inntjening i 2017, som det han har i dag.

Ikke holdbare argumenter

Indiran ler litt av Abu-påstanden når han snakker med God kveld Norge etter at statens advokat var ferdig.

– Sånn er det vel alltid i en sak, når man skal prøve å motbevise noe så må man komme med argumenter som ikke er holdbare. Det hjalp for karrieren min å komme i kontakt med Abu. Han tok meg med på Sofa, jeg tok med han på Fangene på fortet, vi har kompensert det på et vis, sier Indiran.

– Det får være statsadvokatens sin mening, det plager meg ikke. I argument og diskusjon så argumenteres mye usaklig også.

Saken oppdateres fortløpende. Indiran forklarer seg rundt 12:30 mandag. Det er satt av to dager i retten for å avgjøre saken.