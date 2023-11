Mayoo Indrian bekrefter kjæreste

For to drøye måneder siden gjestet reality-profilen Mayoo Indrian (32) TV 2-podkasten «Realitysjekk», hvor han innrømmet at han hadde en romanse på gang.

– Jeg har det kjempebra. Jeg føler at jeg har funnet noe stabilt og noe veldig modent og voksent. Det hjelper meg veldig mye i den fasen jeg er i nå. Jeg trives veldig godt i hennes selskap, sa han i podkasten.



Nå bekrefter han forholdet til VG.

– Vet du hva, nå bor vi sammen, sier Indrian til avisen.

– Så du har fått deg kjæreste da, med andre ord, spør journalisten.

– Ja, samboer, bekrefter han.

– Har det utrolig fint sammen

Til God kveld Norge forteller Indrian at de har vært sammen en stund nå, og at paret flyttet sammen i oktober.

Han røper også hvordan han ble kjent med sin nye utvalgte.

– Vi møttes etter noen samtaler på Instagram, sier han.

– Hva er det beste med henne?

– Det er vanskelig å trekke frem det beste ved henne. Hun har en fantastisk personlighet og er moden i tankegangen. Hun er trygg på seg selv, noe jeg trengte i en partner. Livsstilene våre smelter godt sammen og det gjør at vi har det utrolig fint sammen, sier 32-åringen.



Vunnet Gullruten

Indrian ble kjent da han deltok i reality-serien «Paradise hotel» i 2016.

Han har også vært å se i serien «Abu og Mayoos Norge», sammen med Abu Hussain, som også var hans makker i serien «Sofa». Sammen tok de i mot Gullruten for beste reality-serie i 2021 for «Sofa».

32-åringen har også gjestet en rekke programmer som blant annet «Huskestue», «Fangene på Fortet» og «24 stjernes julekalender».

I fjor var han også aktuell som deltaker i TV 2-programmet «Kompani Lauritsen».