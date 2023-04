Mayoo Indiran anker ikke søksmålet: – Ikke troa på rettssystemet

I slutten av februar møtte Mayoo Indiran (32) opp i Oslo tingrett, etter å ha saksøkt staten. TV-profilen krevde 1.258.000 kroner i erstatning etter at han ble etterforsket for alvorlig narkotikakriminalitet i lang tid.

Under hele etterforskningen nektet Indiran straffskyld og fikk til slutt 140.000 kroner i oppreisning og erstatning etter at saken ble henlagt.

Grunnen for at han til slutt valgte å saksøke staten, var at han mente likevel han hadde krav på mer.

Rettssaken i februar endte til slutt i tap for Indiran.

– Ikke troa på rettssystemet

Til VG sier TV-profilen at han ikke føler seg hørt.

– Først og fremst sitter jeg igjen med følelsen av å ikke bli lyttet til. Retten skjønner ikke forskjell på en vanlig jobb og den bransjen jeg jobber i.

Indiran mente blant annet at han tapte inntekter fra TV-bransjen i siktelsesperioden.

Til tross for at TV-profilen hadde håpet på en unnskyldning fra staten, har han nå valgt å sette et punktum for saken.

– Jeg har ikke troa på rettssystemet. Jeg får fokusere på fremtiden og se fremover, sier han til God kveld Norge.

Likevel er han glad for at folk har blitt informert om saken.

– For meg har dette dreid seg mest om det prinsipielt om å bli sett og hørt. Heldigvis har all mediedekning rundt dette belyst folk om urettferdigheten jeg opplevde og at jeg er uskyldig, sier han til VG.

Returnerte til TV-skjermen

Mayoo Indiran ble kjent da han deltok i «Paradise Hotel» i 2016. Det var på slutten av det samme året han ble siktet for grov narkotikaforbrytelse, som førte til at han mistet ulike oppdrag og muligheter innenfor TV-bransjen.

Etter at saken ble henlagt, har han kommet tilbake på skjermen i ulike programmer som «Kompani Lauritzen», «Sofa» og «Abu og Mayoos Norge»