Maud Angelica går live i 24 timer: – Det blir veldig tungt

BIDRAR: Maud Angelica Behn bidrar under Danvik Folkehøgskole sitt veldedighetsprosjekt. Her fotografert under sin første kunstutstilling høsten 2022. Foto: Heiko Junge / NTB

Danvik Folkehøgskole er nå i gang med årets veldedighetsprosjekt.

Hvert år går elevene sammen for å lage en innsamlingsaksjon lik den man kan se på NRK P3 hver høst.

På skolens YouTube-kanal har de en direktesending som strekker seg over 24 timer, hvor elevene viser innhold de har laget, utfordrer hverandre og har loddtrekning med kule premier.

Pengene de samler inn går til å bygge skoler i India, sånn at ungdommer på deres egen alder får muligheten til å utdanne seg.

Lodder ut pysjbuksa til George Clooney

En gang i året arrangerer skolen en tur til India, der de besøker de indiske elevene og skolene som bygges, for å faktisk se hva pengene de samler inn går til.

– Vi følger prosjektet tett og ser at pengene kommer fram. Det er veldig gøy å se at det dukker opp nye bygg for hver gang vi er der, sier prosjektleder og lærer ved Danvik Folkehøgskole, Gro Sivertsen.

Hun forteller at hele veldedighetsprosjektet er på de 19 år gamle elevenes premisser – de lager og finner på alt selv.

– Det blir mye utfordringer. Noen skal jo barbere av seg alt håret, andre skal tatovere seg. Mye gøy, forteller hun til God kveld Norge.

I årets aksjon har de tre store innslag som de håper og tror fanger interessen til folk.

– Vi har fått pulten til Thomas og Harald fra Senkveld – den berømte pulten som Justin Bieber satt ved. Den skal loddes ut. Og så har vi fått tak i pysjbuksa til George Clooney, ler Sivertsen.

På spørsmål om hvordan i alle dager de har klart å få tak i den, kan hun fortelle at en av elevenes pappa jobbet på et filmsett der de laget en reklamefilm for DnB NOR.

– I den reklamen går Clooney rundt i en pysjbukse, og den lå igjen på settet. Så den har havna her på Danvik og skal loddes ut.

EGNE MALERIER: I høst stilte Maud Angelica ut sine egne malerier i Ås. Foto: Heiko Junge

– Det blir veldig tungt

Den siste store begivenheten er at selveste Maud Angelica Behn dukker opp i direktesendingen for å male et bilde sammen med venninnen Solveig Emilie Johansen, som er elev ved skolen.

– Vi synes det er veldig spennende og veldig fint at vi faktisk får gjort noe! Det er veldig kult at vi kan bruke kunst til en bra sak, sier Behn og Johansen til God kveld Norge.

De forteller at de har kjent hverandre siden første trinn på videregående, da de gikk kunst sammen.

– Det blir spennende å male i 24 timer, men det blir også veldig tungt. Det er kort tid på å bli ferdig med noe, men så er det også langt å jobbe så mye i strekk.

De to kunstnervenninnene forteller at de starta med en skisse og «brainstormet» sammen om hva slags konsept som kunne passe for denne saken.

– Men også mye vi gjør med malingen skjer litt på veien, sier de.

Begge forteller at de synes det er kult at man kan gjøre en fin forskjell på verden gjennom å ha det gøy med venner og kreativitet.

HØSTUTSTILLING: Durek Verrett og Märta Louise på åpningen av høstutstillingen på kulturhuset i Ås der Maud Angelica Behn stilte ut sine egne malerier.Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

Samlet inn 182.000 kroner

Sivertsen forteller at de er veldig takknemlige og ydmyke over at Behn ønsker å bidra.

– Hun kommer jo til å bruke mange timer her på Danvik for å gjøre prosjektet så bra som mulig. Hun skal stå og male i 24 lange timer, også kommer maleriet til å bli loddet ut til en heldig vinner mot slutten av sendingen.

Ifølge Sivertsen har Maud Angelica tilbrakt mye tid på Danvik i høst, og har nærmest blitt en del av miljøet.

– Det er veldig stas at hun trives så godt her. Hun spurte jo om vi ikke hadde en kunstlinje her, men det har vi dessverre ikke. Kanskje vi burde starte det, da har vi i alle fall en elev hvis Maud vil gå her, ler hun.

Under fjorårets aksjon samlet folkehøgskolen inn hele 182.000 kroner til prosjektet.

– Det er litt skummelt å si at vi skal slå fjoråret, men det er jo en skjult drøm om det. Så vi får se, avslutter Sivertsen.

Livesendingen startet fredag klokken 14:00 og avsluttes lørdag samme tid. Den kan følges her.