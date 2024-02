Matthew Perry utelatt fra minneseremoni – nå raser fansen

UTELATT: Matthew Perry ble utelatt fra minneseremonien under Bafta Film Awards søndag kveld. Foto: Gabriel Bouys / AFP / NTB

«Friends»-skuespiller Matthew Perry ble ikke hedret under søndagens minneseremoni.

Søndag kveld gikk Bafta Film Awards av stabelen i England, da utdelingen ble holdt for 77. gang.

Filmene «Oppenheimer» og «Poor Things» ble kveldens mest belønnende filmer, med sju og fem priser hver.

I løpet av utdelingen ble det også viet til å minnes de av filmbransjens stjerner som har dødd i løpet av det siste året.

«Ted Lasso»-stjernen Hannah Waddingham sang Cyndi Lauper-låten «Time After Time» mens stjerner som Jane Birkin, Michael Gambon, Tom Wilkinson og Tina Turner ble hedret.

Et ansikt som ikke dukket opp på skjermen under minneseremonien, var skuespiller Matthew Perry. Skuespilleren ble funnet død i sitt eget hjem 28. oktober 2023.

Publikum og fans viser nå sin misnøye på X.

– Jeg elsker Bafta-utdelingen så mye, jeg følger den religiøst hvert år. Men å ikke inkludere Matthew Perry i minneseremonien er faktisk sjokkerende, skriver en på X.

– Skam dere for å ikke anerkjenne Matthew Perry, skriver en annen.

– At Bafta glemte Matthew Perry i kveld er dårlig, skriver en tredje.

En representant hos Bafta har uttatlt til Variety at de ikke glemte Perry, og at han vil bli hedret og inkludert i minneseremonien under Baftas TV-prisutdeling senere i år.

– Matthew Perry vil bli minnet under den kommende Bafta Television Awards i mai.