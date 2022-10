Matthew Perry røper detaljer rundt hemmelig forhold til Julia Roberts

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et utdrag fra Matthew Perrys kommende bok, forteller skuespilleren at han dumpet Julia Roberts i frykt for at hun skulle gå fra ham.

I begynnelsen av november kommer «Friends»-skuespilleren Matthew Perry (53) ut med selvbiografien «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing». Her åpner han blant annet opp om alkohol- og rusmisbruk, og forteller at han i 2018 var døden nær, da tynntarmen sprakk.

I boken deler han også om sitt eget kjærlighetsliv, og forteller mer om sin hemmelige relasjon til den Oscar-vinnende skuespilleren Julia Roberts (54).

Det skriver blant annet Entertainment Weekly.

Forsøkte å sjarmere henne

Roberts hadde en gjesteopptreden i «Friends» i 1996, i episoden «The One After the Superbowl: Part 2». Dette er, ifølge Perry, hans fortjeneste.

FLØRT: Matthew Perry hadde en pågående flørt med Julia Roberts da hun hadde en gjesterolle i «Friends». Foto: MARIO ANZUONI

«Julia hadde blitt tilbudt episoden etter Super Bowl i sesong 2, og hun ville bare gjøre showet hvis hun kunne være med i min historie», skriver Perry i boka.

«La meg si det igjen - hun ville bare gjøre showet hvis hun kunne være med i min historie. (Hadde jeg et godt år eller hva?) Men først måtte jeg kapre henne».

Inspirert av Marta Kauffman, en av skaperne av «Friends», forsøkte Perry å sjarmere Roberts ved å sende henne tre dusin roser og en lapp som sa:

«Det eneste som er mer spennende enn sjansen for at du blir med i episoden, er at jeg endelig har en unnskyldning for å sende deg blomster».

Ifølge Perry var ikke dette nok for Roberts. Hun ville bli med på en betingelse:

«Hennes svar var at hvis jeg forklarte kvantefysikk tilstrekkelig for henne, ville hun godta å være med på showet».

Flørtet over faksmaskin

Perry tok henne på ordet, og satte seg ned for å skrive en hel artikkel om kvantefysikk til Roberts. Og det lønte seg - han fikk henne nemlig til å stille i den aktuelle episoden av «Friends».

Over faksmaskin skulle skuespillerne utvikle et nært vennskap - som raskt ble til noe mer.

«Jeg slapp henne inn, både billedlig og bokstavelig talt, og et forhold begynte. Vi var allerede et par da vi begynte å filme «Friends»-episoden».

HOVEDROLLE: Matthew Perry hadde en av hovedrollen i den populære serien fra 90-tallet. Foto: HO

Tydeligvis fikk flere av de ansatte på settet med seg den pågående flørten Perry hadde med Roberts.

Stabsskribent Alexa Junge forteller blant annet at hun husker det var mye flørting over faks:

«Hun sendte ham spørsmål som «hvorfor skal jeg gå ut med deg?», hvor alle i forfatterrommet hjalp ham med å forklare henne hvorfor. Han kunne klare seg ganske bra uten oss, men det var ingen tvil om at vi var på Team Matthew og prøvde å få det til for ham».

«Jeg var knust og uelskelig»

Alt så dermed ut til å gå på skinner for Perry, inntil hans egen usikkerhet tok overhånd.

«Å date Julia Roberts var for mye for meg», skriver han, ifølge britiske The Times.

«Jeg var hele tiden sikker på at hun kom til å slå opp med meg. Hvorfor skulle hun ikke det? Jeg var ikke nok - jeg kunne aldri bli nok. Jeg var knust og uelskelig. Så i stedet for å møte den uunngåelige smerten ved å miste henne, slo jeg opp med den vakre og strålende Julia Roberts», skriver Perry i boken.

Forholdet skal ikke ha vart lengre enn to måneder, kommer det frem i boken.

Entertainment Weekly skriver at de har prøvd å få en kommentar fra Julia Roberts' representanter, foreløpig uten å lykkes.