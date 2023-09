Måtte gripe inn under innspilling: – Vi tenkte at nå har vi ødelagt et menneske

Fredag er det premiere på NRKs nye strømmesatsing «Vettskremt», hvor ti kjendiser har blitt invitert til å tilbringe natta på et nedlagt sykehus.

Alle deltakerne er utrustet med pulsmåler, og målet er å ha lavest mulig puls mens programlederne, Erik Solbakken og Annika Momrak, prøver å skremme livet ut av dem.

Med en lidenskap for skremming skulle man tro det var den enkleste oppgaven for programlederduoen, men de innrømmer at det ikke alltid var like lett.

– Vi vekslet mellom å kose oss veldig, og ha fryktelig dårlig samvittighet, sier Solbakken til God kveld Norge.



TI DELTAKERE: Snorre Monsson, Per Heimly, Jan Bøhler, Linnéa Myhre, Robert Stoltenberg, Fetisha Williams, Ahmed Mamow, Bahare Viken, Martha Leivestad og Marna Haugen skal alle kjempe om å ha lavest mulig puls mens de blir utsatt for skremmende oppgaver på et nedlagt sykehus. Foto: Stian Gregersen/Nordisk Banijay/NRK

Måtte gripe inn

Duoen sitter i en avlukket fløy på det nedlagte sykehuset, bak en hemmelig vegg, og kommuniserer kun med deltakerne over høyttaler.

– Det var deilig å alltid være sammen med en person i et rom. For det var ikke noe måte på hvor mye vi kunne tyne deltakerne. Helt til de røk ut, forteller Solbakken.

De forteller at det til og med gikk så langt de måtte gripe inn under innspilling.

– Det var en gang. Vi skal ikke røpe noe, men det var tilfeller hvor vi tenkte «nå har vi ødelagt et menneske», innrømmer Momrak.

– Det er deltakere der som blir overrasket over hvor mye det går inn på en. Det er ikke alle som ryker ut av konkurransen. Vi kan si at det er deltakere som velger å trekke seg fordi det blir for fælt, legger Solbakken til.

Til tross for at de sitter på en avlukket fløy, forteller de at til og med de blir skremt flere ganger.

– Det var noen ganger i løpet av natta, da jeg skulle snike meg ut og gå på do. Du merker at når det er midt på natta, og kommer utenfor den trygge produksjonssonen, da er det fritt vilt.



– Oppdaget en ny side ved meg selv

På forhånd forteller duoen at de hadde en ulik følelse av hvordan de kom til å reagere på å skremme deltakerne, men at de underveis møttes på midten.

– Jeg følte mer enn jeg trodde, og Annika følte mindre enn hun trodde, forteller Solbakken.

Momrak innrømmer at hun noen ganger rett og slett ble ordentlig tilfredsstilt når deltakerne ble skremt.

– Jeg var nesten litt bekymret på forhånd, fordi jeg føler veldig på det andre føler. Jeg kan syns det er vondt når jeg ser andre bli redd. Men det var nesten så jeg oppdaget en ny side ved meg selv under innspilling. Kanskje jeg ble litt smittet av Erik også.

– Ja, jeg har ikke så mye følelser. Jeg er mer skadefryd i bånn, selv om jeg selvfølgelig får medfølelse. Likevel når klokka er fire, og du ser en deltaker holder på å knekke sammen. Da forsvinner skadefryden, og du får noe som heter empati, legger Solbakken til.

OVERVÅKER: Solbakken og Momrak fulgte med på deltakerne i en avstengt fløy på det nedlagte sykehuset. Foto: Daniel Sandland/NRK

Ikke imponert over komikervenninne

Til tross for det forteller både Solbakken og Momrak at deltakerne generelt imponerte dem.

– Spesielt de deltakerne som vi så med en gang, allerede før de kom inn, og tenkte at det her kommer aldri til å gå, sier Solbakken

– Det er noen som har sin reise. At de blir kjent med seg selv på en annen måte. Hvor de kan takle å roe seg ned, og ikke tenke at den plastikkrotta kommer til å ta livet av meg, legger Solbakken til.



– Var det noen som ikke imponerte dere?

– Generelt, så kan jeg si etter å ha vært så mange netter i et hus, har det har ingenting å si på kjønn, muskler, attitude på Instagram. Vi ser at det å bli skremt det er så unisex som du får det, sier Solbakken

VENNINNE: Komiker Martha Leivestad deltar i det nye realitykonseptet «Vettskremt». Foto: Stian Gregersen/Nordisk Banijay/NRK

– Men enda mer spesifikt, så kan jeg si at det er noen deltakere som jeg kjenner litt fra før. Blant annet Martha Leivestad. Martha er en jeg kjenner som er veldig glad i skrekkfilm. Jeg har vært på skrekkfilmkino med Martha hvor jeg har sittet med headset, fordi jeg var så redd, hvor hun sitter og koser seg. Hun tror jeg ble litt overrasket over hvor dårlig hun taklet å bli skremt, legger Momrak til.

Men programlederne tror neppe de hadde klart det noe bedre selv.

– For å være helt ærlig, så tror jeg at jeg hadde trukket meg ganske tidlig. Jeg kunne ikke ha vært med tror jeg, innrømmer Momrak.



– Det er jo det som er spennende. Jeg ville tippet at jeg hadde kommet langt før jeg hadde blitt med, men nå har vi vært inne i huset, så nå ville jeg sett på meg selv som en av de som hadde ryket først, avslutter Solbakken.