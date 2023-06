– Måtte forsikre dem om at jeg ikke ville dø

Isabel Raad snakker ut om hendelsen hvor hun endte under overvåkning på sykehuset.

I slutten av juni slipper influenser Isabel Raad (28) ny bok, sammen med moren, Ahlam.

Nylig delte den tidligere realityprofilen utdrag fra boken på Instagram. Her forteller hun om en hendelse som tok plass etter at det ble slutt med ekskjæresten, Jack Beaumont.

De to gjorde det slutt i august 2022, etter ett og et halvt år som kjærester. I etterkant av bruddet delte infuenseren bilder fra legevakten.

I den nyutgivelsen forklarer hun hva som egentlig skjedde da hun måtte bli hentet av ambulanse. Det ekjedde etter å ha overskredet anbefalt grense for beroligende tabletter, kombinert med sovemedisin.

– Redd for at dosen jeg hadde tatt kunne være farlig



«Nå måtte jeg bare ha et eller annet som kunne roe meg ned. Jeg følte jeg skulle svime av. Hyperventilerte. Orket ikke å føle mer.»



Raad forteller at hun kjente på mye uro og angst i tiden etter bruddet, og lette derfor etter noe som kunne sette en demper på følelsene. Til slutt fikk hun tak i noen angstberoligende tabletter.

«En tablett hjalp litt der og da, men jeg ville at de vonde følelsenen skulle forsvinne helt, så jeg tok bare flere og flere utover kvelden. Selv om kroppen ble mer avslappet, var tankene der fortsatt. Jeg hadde hjertebank og var helt utslitt, ville bare sove. Jeg tok to sovetabletter i tillegg. Da gikk det galt.»



Videre skriver influenseren at hun neste morgen våknet av at ambulansepersonell stod ved sengen hennes. De målte puls og hjerterytme.

«Jeg hikstet da jeg forklarte hva jeg hadde puttet i meg. Jeg var helt ærlig, for jeg var redd for at dosen jeg hadde tatt kunne være farlig. «Jeg ville ikke ta livet mitt, jeg ville bare ikke føle så mye», presset jeg fram.»

Raste ned i vekt

Raad ble tatt med til overvåkning på legevakten og skriver at hun ved flere anledninger forsikret helsepersonellet om at hun ikke hadde et ønske om å dø.

Etter et par timer på overvåkning, fikk hun dra hjem. Noen dager etter innleggelsen, dro influenseren til fastlegen.

«Da hadde jeg ikke spist noe på fire døgn, jeg hadde rast ned fire kilo og var både underernært og altfor langt nede på BMI-skalaen. Jeg hadde også jern- og B12-mangel, så nå tar jeg tilskudd. Men de beroligende tablettene jeg fikk, tok jeg ikke en eneste av. Jeg ble heldigvis fort meg selv igjen.»



«Hvorfor mister jeg kontrollen på den måten?»

Raad forteller at hun i etterkant av hendelsen kjente på skam over å ha delt om innleggelsen i sosiale medier.

«To ganger i mitt liv har jeg vært gjennom dette - begge gangene etter brudd. I dagene etterpå ble jeg så flau. Hvorfor mistet jeg kontrollen på den måten? Og hvorfor delte jeg glimt av det som skjedde på Instagram? Livet mitt er offentlig nok som det er.»

Dette er Raads andre bokutgivelse. I 2018 slapp hun boken «Shirog - jenta jeg en gang var» hvor hun blant annet deler åpent om sterke opplevelser fra oppveksten.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Isabel Raad, foreløpig uten hell.