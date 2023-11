Matt Rife i hardt vær etter vits om vold i hjemmet

De siste årene har komiker Matt Rife (28) fått en stor følgerskare på TikTok, hvor han har publisert videoer hvor han driver med standup.



Flere verdensturneer og millioner av følgere på sosiale medier senere har Rife unektelig blitt et stort navn.

15. november slapp han også sin helt egen Netflix-spesial – «Matt Rife: Natural selection».

Spesialen på Netflix ligger i skrivende stund på en fjerdeplass her i Norge.

«Natural Selection» har vært tilgjengelig for publikum verden over i rundt en uke. Til tross en hel del latter har også flere bitt seg merke i en av vitsene fra spesialen.

Vitset om vold

Rife starter spesialen med en vits hvor han og en venn besøkte en rufsete restaurant i Baltimore.

Rife og vennen legger merke til at den kvinnelige servitøren har et svart øye. De begynner da å diskutere hvorfor restauranten vil ha henne som servitør, og ikke utelukkende på kjøkkenet, slik at kundene ikke ser se det svarte øyet.

Rife avslutter så vitsen med «Ja, men jeg føler at hvis hun kunne lage mat, ville hun ikke hatt det svarte øyet».

– Jeg tenkte vi skulle starte showet med vold i hjemmet, resten av showet vil være ganske forsiktig etter det, sa Rife etter vitsen.

«Unnskyldningen»

I etterkant har kritikken stormet rundt Rife, og han så seg slutt nødt til å komme med en «unnskyldning».

På Instagrams historiefunksjon delte han en lenke, rettet til alle han hadde fornærmet.

«Hvis du noen gang har blitt fornærmet av en vits jeg har fortalt – her er en lenke til min offisielle unnskyldning».

Lenken førte dem til et nettsted som selger hjelmer til personer med spesielle behov.