GOD KVELD NORGGE (TV 2): Matoma har gått ned på kne for sin kjæreste Maren Gjertsen.

Tom Stræte Lagergren, bedre kjent som Matoma, har forlovet seg med kjæresten Maren Gjertsen.

Musikkprodusenten deler gladnyheten på Instagram.

– En helt spesiell jul på en snørik vinterdag og overtakelse av vår nye leilighet. Ja til livet med deg, for alltid, skriver han.

Frieri på overtakelsesdagen

Gjertsen forteller til God kveld Norge at frieriet skjedde på balkongen til parets nye leilighet.

– Før vi skulle over til leiligheten merket jeg at Tom romsterte litt rundt og plutselig måtte skifte jakke før vi dro. Jeg stusset litt over hvorfor han måtte bytte jakke, forklarer hun og fortsetter:

– Da vi hadde vært i leiligheten en stund, nevnte Tom at vi skulle ut på terrassen for å se på utsikten. Det som var litt artig var at det ikke var noen sikt og masse tåke.

Braste ut i gledestårer

Videre forteller Gjertsen at hun begynte å mistenke noe.

– Tom holdt rundt meg. Her begynte jeg å mistenke noe, så jeg stod der og lot han få si det han skulle. Han hadde tydelig noe på hjertet.

Hun forteller at kjæresten tok seg god tid med ordene sine.

– Han sier med litt skjelven stemme at muligheten med denne dagen bare byr seg en gang, og at han vil så gjerne dele resten av livet sitt med meg. Så går han ned på kne og spør om jeg vil dele resten av livet mitt med han.

Gjertsen forteller at hun braste ut i gledestårer.

– Det er som et nytt nivå av så mye kjærlighet og tillit, som jeg aldri har opplevd før, til tross for at jeg er så heldig å bli elsket av Tom hver dag.

Anerkjent musikkprodusent

Matoma fikk sitt store gjennombrudd med låten «Old Things Back», og har blant annet opptrådt på Coachella og Tomorrowland.

Sammen med Espen Lind (51), Ina Wroldsen (38) og Yosef Wolde-Mariam (44) dannet Matoma mentor-kvartetten i de to siste sesongene av The Voice på TV 2. I sommer ble det kjent at han slutter i programmet.