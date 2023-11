Matoma avslører kronisk sykdom

KRONISK SYKDOM: Tom Lagergren (32) forteller at han har utviklet en kronisk sykdom. Foto: Frode Sunde

Tom Lagergren (32), bedre kjent under DJ-navnet Matoma, har fått påvist leddgikt.

Nyheten deler han med Ida Fladen i den nyeste episoden av podkasten hennes «Ida med hjerte i hånden».

Den tidligere «The Voice»-dommeren forteller at sykdommen ligger i familien, og med det hektiske turnélivet han har levd i flere år har han ikke prioritert helsa.

– Jeg har kanskje ikke levd optimalt, og med de genene som jeg har, så har jeg utviklet en leddgikt. Som er litt kjip, sier han i podkasten.

– Kronisk vondt i «skrotten» hele tiden, legger han til.

Leddgikt Leddgikt er en kronisk, livslang sykdom. Den angriper først og fremst de små leddene i fingre og tær, men den kan med tiden også angripe større ledd. Nye medisiner har bidratt til å bedre livskvaliteten for pasienter med leddgikt.

Kilde: NHI

«Supermann»-sprøyta



DJ-en forteller at sykdommen bare er noe han må lære å leve med, men at det er spesielt kjipt når han skal ut og reise.

– Å sitte i én posisjon statisk i sju timer, det er ikke optimalt. Da kommer betennelsen.

Likevel har han ingen planer om å stoppe med turnélivet enda.

– Det gir meg fortsatt så mye å reise rundt og spille for folk. Det er ikke et alternativ å legge det på hylla enda. Så lenge kroppen ikke butter, forteller han til Fladen.

Videre forteller han at han må bruke sprøyter én gang for å få bukt med smertene.

– Jeg kaller den bare «Supermann»-sprøyta, sier han.

Forlovet

Som DJ har 32-åringen gjort seg bemerket i hele verden, og har mange hundre reisedøgn i året for å reise rundt for å spille konserter.

Hjemme i Norge er han også kjent for å ha vært dommer i «The Voice». I fjor sommer valgte han riktignok å slutte som dommer i musikkonkurransen for å fokusere på turnélivet.

Selv med et hektisk jobbliv har Lagergren klart å holde på kjærligheten, og i desember i fjor delte han på Instagram at han hadde gått ned på kne for sin kjæreste Maren Gjertsen.



På nyåret skal han være med i TV 2-programmet «Hver gang vi møtes».