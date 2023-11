«Maskorama»-premiere: Her er de første «gjettene»

Stjernekamp er over for i år, og det er Maskorama som tar over TV-skjermen på NRK på lørdager fremover.

I år skal seerne prøve å finne identiteten på hvem som gjemmer seg bak kostymene til Kua, Skilpadda, Spøkelset, Romvesenet, Magikeren, Spirrevippen, Kattepusen og Rotta.

De første hintene rundt årets kostymer har allerede kommet, og for flere er gjetteleken allerede i gang.

Fra ekspert til deltaker?

På den anonymiserte appen Jodel koker det allerede over med forslag på hvem som er hvem.



«Tipper Nicolay Ramm er med», skriver én.

I år skal nemlig ikke Ramm sitte i ekspertpanelet.

Både Nicolay Ramm (34) og Jan Thomas (56) overrekker detektivbrillene over til Tete Lidbom (37) og Robert Stoltenberg (58). Marion Ravn (39) fortsetter som før.

SLUTTER: Nicolay Ramm skal ikke lenger sitter i ekspertpanelet i Maskorama. Foto: Terje Bendiksby

Da God kveld Norge møtte Ramm i slutten av oktober svarte han kryptisk rundt spørsmål om han er en av årets deltakere:

– Hvem vet? Hvem vet? Det er det som er så rart med det programmet. Ingen vet noen ting. Kanskje alt jeg har sagt nå er en kjempeløgn, og jeg egentlig bare skal jobbe seks lørdager – men inni et kostyme. Sier ikke nei, sier ingenting jeg. Jeg vil være med på den leken der.

Runde nummer to

Også tidligere Maskorama-deltaker Daniel Kvammen (35) har delt hvem han håper dukker opp bak årets masker.

Kvammen var med helt til finalen i fjorårets program, og var utkledd som «Ulven».

Da God kveld Norge møtte han under Aschehougs hagefest tidligere i høst innrømmet han at han gjerne skulle vært med en gang til.

«ULVEN»: Daniel Kvammen skjulte seg bak Ulven i fjor. Foto: NRK

– Jeg solgte det faktisk inn til de (NRK. jour.anm), og sa «hadde ikke det vært utrolig moro?», og da sa de «nei».

Han lot riktignok ikke avslaget gå altfor hardt inn på seg, og innrømmer at han syns det hadde vært kult å se Märtha Louise eller Sondre Justad på Maskorama-scenen.

Märtha Louise er et navn tidligere dommer Jan Thomas har gjettet gjentatte ganger i alle tre sesongene av Maskorama.

Ikke helt utenkelig ettersom hun i år deltok i reality-serien «Jaget», og datteren Maud Angelica gjemte seg bak «Dandy» i fjor

Men på Jodel er det også noen som spekulerer i at det muligens er Jan Thomas selv, på lik linje som Ramm, som dukker opp blant en av deltakerne.

Videre dukker navn som Wenche Foss, Torbjørn Røe Isaksen, Geir Bakke, Kaveh Rashidi, hånddukken «Zook», Ida Fladen, John Christian Elden og Lilli Bendriss. Dette uten at noen i det hele tatt har hørt deltakerne synge.

– Tette som østers

Uavhengig av hvem som dukker opp bak årets masker har prosjektredaktør i NRK, Jan Egil Ådland, stor tro på at seerne blir fornøyde.

– Vi satser på at publikum setter pris på at vi også i år byr på seks varme, lekne og inkluderende Maskorama-sendinger. Sammen skal vi kose oss med herlige show, heftig gjetting foran tv-en og rett og slett ta en liten pause fra alt som mørkt og trist, forteller han til God kveld Norge.

Han forteller at de allerede har lagt godt merke til Maskorama-feberen.

– Absolutt! Gjetteleken er allerede i gang på Maskorama-nettsiden, og hemmelighetene er et hett tema både på jobben, men også blant venner. Og når billettene til publikumsplassene ble revet vekk på under 90 sekunder, sier det vel alt om at folket nå er klare for mer Maskorama, sier Ådland.

Og å få hint ut av Maskorama-gjengen er det bare å glemme, da de fortsatt holder munnen godt lukket, og holder den store hemmeligheten fortsatt tett til brystet.

– Heldigvis har de fleste skjønt at vi som jobber med Maskorama er tette som østers, så her er det ingenting å hente. Og de fleste som vil gjette har også skjønt at det bør skje på nrk.no/maskorama, for da har man også muligheten til å vinne Maskorama-boksen, sier han avslutningsvis.