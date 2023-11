«Maskorama»: Kua åpner showet

Kveldens sending av Maskorama er i gang. I kveld skal sju maskerte kjendiser fremføre låtene sine for dommerpanelet som består av Marion Ravn (39), Robert Stoltenberg (58) og Tete Lidbom (37).



Sist sending var det Magikeren som måtte avsløre sin identitet, og det var kriminalforfatter og politietterforsker Jørn Lier Horst som gjemte seg i kostymet.

Karakterene som fortsatt er med i konkurransen og som skal opptre i kveld er: Skilpadda, Spøkelset, Romvesenet, Kua, Spirrevippen, Kattepusen og Rotta.

Kua

Sang: Milkshake / Shake it off – Kusoppen / Taylor Swift

Dette er hintene NRK allerede har gitt:

Kua bobler over av livsglede og har alltid prosjekter på gang! Nå har den kommet til helt til storbyen for å spre fornøyelse og ha det gøy i Maskorama.

FØRST UT: Kua er først ut i kveldens program. Foto: Espen Solli/Monster/NRK

Det er ikke bare en, men to kuer som dukker opp på scenen.

– Endelig! Jeg har ønsket meg at det skulle være to i tre år eller noe sånt, så endelig! Jeg ble så glad at jeg fikk gåsehud, sier Marion Ravn.



Kua kommer med et nytt hint etter sin opptreden:

– I konkurranser deltar man for å vinne. Og en av oss har sørget for at en kvinne. Her inne … Fikk et gøyalt minne.



Dommerne gjetter: Evelina Moholt, Lene Nystrøm og Mari Maurstad.



Spøkelset

Sang: Halo – Beyoncé

Dette er hintene NRK allerede har gitt:

Spøkelset er mystisk og tilbakeholdent, og ønsker å komme mer ut av komfortsonen. Har noen ganger med seg en liten venn, la oss kalle den Lille-spøk. Lille-spøk er støttende, selv om den ikke alltid skjønner seg på det store spøkelset.

IMPONERT: Dommerne er imponerte over spøkelsets stemme. Foto: Espen Solli/Monster/NRK

– Det var veldig fint og den stemmen. Det her var vakkert, sier Stoltenberg.

Spøkelset kommer så med følgende hint:

– Hittil i livet har jeg forstått at selv om vi tilhører ulike prosjekter, opplever vi samtidig øyeblikk der vi jobber sammen, parallelt, og skaper en følelse av fellesskap.



Dommerne gjetter: Hilde Louise Asbjørnsen, Kristin Bortolotti, Yasmin Syed.

Rotta

Sang: Rosa Helikopter – Peaches

Dette er hintene NRK allerede har gitt:

Rotta er en notorisk kleptoman og humørfylt småkonge som ikke har noen problemer med å finne sin plass her i verden.

HILSEN: Rotta kom med hilsen til kjæresten sin. Foto: Espen Solli/Monster/NRK

– Det er jo en legendarisk låt. Dette er det beste låtvalget i Maskoramas historie, sier Lidbom.



Rotta kommer i likhet med de andre deltakerne med et nytt hint:

– Amatører. Præhæhæ. Dere ser kun meg på scenen nå, men jeg er ofte å betrakte i en duo med en annen gnagervenn.



Dommerne gjetter: Petter Northug, Audun Lysbakken og Mads Hansen.

Romvesenet

Sang: I Love It – Icona Pop

Dette er hintene NRK allerede har gitt:

Romvesenet er veldig utforskende og nysgjerrig på jordboerne. Elsker å lære seg nye ting, men er på grensen til godtroende.

GOD STEMNING: Det er god stemning med Romvesenet på scenen. Foto: Espen Solli/Monster/NRK

Det er full feststemning når Romvesenet entrer scenen under kveldens program.

– Jeg tenker fortsatt at det er en ung person. Jeg føler også det med låtvalget, sier Ravn.



Dette er Romvesenets nye hint:

– Jeg har lært så mye siden jeg ankom jorda. Jeg har lært om grunnstoffene krom og gull. Også har jeg pugget det greske alfabetet og forstått hva et døgn er.



Dommerne gjetter: Jennie Sofie, Annika Momrak og Line Elvsåshagen.

Spirrevippen

Sang: Take On Me - A-ha

Dette er hintene NRK allerede har gitt:

Spirrevippen er full av energi! Hen er søt, flaksete og generelt giret. Spirrevippen er her for å oppfylle en barndomsdrøm, men har nok litt overtenning!

Foto: Espen Solli/Monster/NRK

Saken oppdateres