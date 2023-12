«Maskorama»: I kveld kåres vinneren

I kveld er det klart for den store finalen av «Maskorama». Åtte kostymer har blitt til tre og det skal nå kåres en vinner.

Kveldens finalister er Spirrevippen, Kattepusen og Spøkelset, og det er de som skal kjempe om seieren i årets største gjettekonkurranse.

I forrige sending var det Romvesenet som måtte ta av seg masken og det var programleder Annika Momrak (24) som skjulte seg bak kostymet.

Deltakerne skal i kveld som vanlig fremføre låtene sine for dommerpanelet som består av Marion Ravn (39), Robert Stoltenberg (58) og Tete Lidbom (37). De skal under finalen ikke synge bare en sang, men to.

Saken oppdateres underveis i sendingen som starter kl. 19:50 på NRK.

Dette er hintene karakterene har gitt til nå:

Spirrevippen:

Dommerne har ved flere anledninger latt seg imponere over Spirrevippens høye toner.

SANGFUGL: Spirrevippen har imponert med sine fremførelser iløpet av sesongen. Foto: Espen Solli

I forrige sending ga den blå fuglen følgende hint:

«Jeg har underholdt deg, rørt deg, opplyst og varmet deg. Jeg har vært frustrert, irritert og lei meg. Men, du har også sett meg både smile og klemme. Selv om jeg har tjent til livets opphold på det motsatte. Det ruger på mange ideer og legger alt jeg har i at de skal fly høyt og lande mykt. Det kan man kanskje ikke si om min egen landing den gangen.»

Kattepusen:

Kattepusen imponerte dommerne med sin forrige opptreden, og fikk blant annet tilbakemelding fra dommer Tete Lidbom om at hen burde bli artist.

ARTIST: Kan det være en artist som gjemmer seg i Kattepusen? Foto: Espen Solli

I hintvideoen i forrige program, røpte Kattepusen følgende:

«Jeg elsker bling. Jeg har riktignok noe liggende fra før. Jeg har vunnet selv når det har vært tøft og iskald konkurranse. Noen vil kanskje si at det ikke var en seier i tradisjonell forstand. Det er tross alt godt gjort å vinne når man er sist».



Spøkelset:

I likhet med sine konkurrenter har Spøkelser fått gode tilbakemeldinger fra dommerpanelet gjennom sesongen.

MYSTISK: Spøkelset er mystisk og tilbakeholdent, og ønsker å komme mer ut av komfortsonen. Foto: Espen Solli

Dette var karakterens hint i forrige episode:

«Det er noe med de stille øyeblikkene. De jeg tilbringer i skyggen, der jeg alltid har følt meg som hjemme. Søkelyset! Åh, som det skremmer meg. Å ha alles øyne på meg, nei, det er sårbart. Kanskje er det frykten for å bli misforstått. Tanken på å avsløre for mye, og miste seg selv. Det sender skjelvinger gjennom dette flagrende lakenet.»

«Likevel er jeg veldig tiltrukket av det jeg frykter mest. Det å tre inn i rampelyset. En dans mellom sårbarhet og styrke i en delikat balanse som holder deg skjerpet i grensen mellom fantasi og virkelighet. Til teppet faller.»