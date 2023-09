Mary J. Blige saksøker for millionbeløp

GÅR RETTSLIGE SKRITT: Sanger Mary Jane Blige saksøker arrangør for millionbeløp. Foto: Patrick Semansky

R&B-legenden Mary J. Blige går til søksmål mot konsertarrangør for å ha unnlatt å betale artisten.

Mary J. Blige (52) har tatt rettslige skritt mot konsertarrangør RM Talent Agency for å «unnlate å betale hele beløpet av ytelsesgebyret» som ble avtalt i 2022.

Det melder nettstedet RollingStone.



Mary Jane Blige er en amerikansk sanger, låtskriver og skuespillerinne. Ofte referert til som «Queen of Hip-Hop Soul» og «Queen of R&B».



Millionsum

I følge søksmålet inngikk 52-åringen og RM Talent Agency en kontrakt for showet i september 2022, og satte seg på et resultathonorar på rett over en million dollar.

Det tilsvarer cirka elleve millioner norske kroner.

Blige skal ha hevdet at hun kun mottok den første delen av betalingen, altså 650.000 dollar, som tilsvarer rett under syv millioner kroner. Det skriver RollingStone.

Siden da hevder R&B-legenden at hun ikke har mottatt noen ekstra betalinger og fortsatt skylder en saldo på 450 000 dollar, det tilsvarer i underkant av fem millioner norske kroner.

Krever renter og mer

RollingStone skriver videre at Blige nå krever både erstatning, renter før, og etter dommen, samt advokatsalærer og enhver annen tilkjennelse som domstolen anser som rettferdig og riktig.

Konsertarrangør RM Talent Agency har ikke svart på Rolling Stones forespørsel om en kommentar, heller ikke Bliges advokat.