Martine Halvorsen kommenterer bruddryktene

For over ett år siden ble det kjent at influenser Martine Halvorsen (25) og kjæresten Christian Kåsastul (26) var blitt forlovet.

Riktignok kom det frem i høst at paret allerede hadde vært gift i to år, grunnet Kåsastuls hockeykarriere. Dette skriver Halvorsen i sin bok, «Bortekamp».

Paret flyttet nemlig til USA, og for at det hele skulle gå rundt, var det nødvendig med et giftemål.

Dog planla paret at den ordentlige bryllupsfesten skal arrangeres neste sommer. I oktober i år røpte influenseren imidlertid at paret utsetter bryllupsfesten.

Ryktebørs

For tiden bor Kåsastul i Bruneck i Italia hvor han spiller for hockeylaget HC Pusteral. Der har han signert en kontrakt på ett år.

Halvorsen bor på sin side i Asker.

Med avstandsforhold har det den siste tiden vært delt få bilder av dem i sosiale medier, noe som har tent gnister på ryktebørsen på den omdiskuterte appen Jodel.

Det spekuleres i om det rett og slett har blitt slutt mellom paret.



ANONYMT: Flere har kommentert et anonym innleg på Jodel, hvor det spekuleres i om Halvorsen har blitt singel. Foto: Skjermdump (Jodel)

Når God kveld Norge møter Halvorsen på premieren av «Annie» på Folketeateret forrige uke, avkrefter hun ryktene:

– Jeg kan bekrefte at det er tungt med avstandsforhold, men at vi gjør vårt beste. Han er hjemme akkurat nå, og det er jeg veldig glad for.

Videre forteller 25-åringen at hun ikke har fått med seg ryktene, da hun ikke har vært inne på Jodel på flere år.

AVKREFTER: Halvorsen avkrefter at det er brudd mellom henne og Kåsastul. Foto: Tommy Sto / TV 2

– Heier på hverandre



– Som sagt er det ganske tungt. Alle som har vært i et avstandsforhold vet at det tærer på både det ene og det andre.



Hun forteller at de har kommet til det stadiet, hvor hun gjør sitt og han gjør sitt.

– Vi heier veldig på hverandre i hva vi gjør på hver vår front. Da er det bare sånn det er rett og slett.



– Jeg tenker å følge mine drømmer, og han tenker å følge sine, avlsutter hun.