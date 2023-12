Martine Halvorsen avslører brudd

BRUDD: Martine Halvorsen og Christian Kåsastul er ikke lenger et par. Foto: Tommy Sto / TV 2

I 2022 ble det kjent at influenser Martine Halvorsen (25) og kjæresten Christian Kåsastul (26) var blitt forlovet.



Et drøyt år etter røpte influenseren at paret utsetter bryllupsfesten.

Nå har paret gått fra hverandre etter ni år som kjærester.

Det bekrefter influenseren på egen Instagram.

– Vi har, etter å ha reist jorden rundt sammen, opplevd mer enn vi begge kunne drømt om, blitt voksne sammen, erfart, vokst og lært, valgt å gå fra hverandre, skriver hun i innlegget.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Halvorsen, foreløpig uten hell.

Avkreftet brudd tidligere

Paret har vært sammen siden 2015, og har på grunn av Kåsastuls hockeykarriere vært mye på flyttefot. De har blant annet bodd i Sverige, Finland og USA.

Den siste tiden har paret hatt avstandsforhold. Siden august 2023 har Kåsastul bodd i Italia, mens Halvorsen har bodd i Asker.

Det skapte etter hvert rykter om at paret hadde gått hver til sitt.

I november 2023 avkreftet Halvorsen imidlertid ryktene til God kveld Norge.

– Jeg kan bekrefte at det er tungt med avstandsforhold, men at vi gjør vårt beste. Han er hjemme akkurat nå, og det er jeg veldig glad for, sa hun den gangen.



Giftet seg i hemmelighet

Halvorsen var deltaker i «16 ukers helvete» høsten 2023. Hun har også gitt ut bøkene «Sykt normal», «Sykt voksen» og «Bortekamp».

I siste bok kom det også frem at paret faktisk allerede var gift.

Da Halvorsen og samboeren flyttet til USA i forbindelse med hans karriere, trengte de nemlig giftermål for å få det hele til å gå rundt.



Kåsastul startet å spille ishockey i Skien Ishockeyklubb. Og har senere vært innom Frisk Asker, HC Vita Hästen, AIK, Greenville Swap Rabbits og har vært på utlån til Ontario Regin.

I Italia spiller han for klubben HC Pustertal. Her har han signert en ettårskontrakt.