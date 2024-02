Martine Halvorsen åpner opp om bruddet: – Det har vært beintøft

I 2022 ble det kjent at influenser Martine Halvorsen (25) og kjæreste og hockeyspiller Christian Kåsastul (26) var blitt forlovet.

I august i fjor delte influenseren imidlertid en hemmelighet som paret hadde båret på i to år. De hadde giftet seg i all hemmelighet.

Gjennom høsten svirret imidlertid ryktene om at Halvorsen og Kåsastul, som hadde avstandsforhold, hadde gjort det slutt.

Den gang avkreftet hun ryktene overfor God kveld Norge, men kort tid senere bekreftet Halvorsen på Instagram at paret har gått fra hverandre.

Det etter ni år som kjærester.

I etterkant av bruddet har influenseren holdt kortene tett til brystet om hva som egentlig skjedde mellom de to, og hvordan tiden etter bruddet har vært.

Nå forteller hun om bruddet i sin egen podkast, «Sykt Ærlig med Martine».

– Står helt på bar bakke



– Dette her er veldig rart, og jeg vet at veldig mange har ventet på dette. At jeg skal si et eller annet, innleder Halvorsen i podkasten.

Hun innrømmer at hun ikke vet helt hva hun skal si, fordi hun aldri trodde at noe sånn skulle skje.

– For første gang i livet føler jeg at jeg står helt på bar bakke. Så lite kontroll som det jeg har nå, har jeg aldri hatt før.



Hun forteller også at grunnen til at hun ikke har sagt mer, er fordi hun syns situasjonen er «beintøff», og fordi det rett og slett er veldig privat.

– Dritkjipt



Videre bekrefter hun igjen at det er slutt mellom henne og Kåsastul, og at det ikke var noe dramatikk involvert. Hun sier at hun på et tidspunkt kjente at hun rett og slett ikke hadde noe mer å gi.

Hun forklarer det med sin enorme arbeidsmengde, i tillegg til at hun har reist mye på grunn av Kåsastuls hockeykarriere.

– Vi har hatt det sinnssykt bra sammen, og det har vært beintøft. Dette var på en måte min måte å møte veggen på. Å sette ned foten og si at dette ikke går lenger. Det er dritkjipt og trist at det er sånn, for det har vært så enormt mye kjærlighet, og Christian har vært min aller største trygghet. Men noe mer drama enn det, er det egentlig ikke, sier hun i podkasten.

Hun forteller at hun rett og slett har prioritert han over seg selv i lang tid.

– Det å velge seg selv er det vanskeligste jeg har gjort, sier hun og begynner nesten å gråte.