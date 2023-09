Martine Halvorsen (25) ble overfalt som 19-åring: – Folk mente jeg fikk som fortjent

Influenseren Martine Halvorsen (25) er for tiden aktuell med TV-programmet «16 ukers helvete» og sin tredje bok, «Bortekamp».

I boken snakker Halvorsen ut om flere tøffe livshendelser.

Hun forteller blant annet om overfallet hun ble utsatt for da hun og kjæresten bodde i Sverige. Da ble hun som 19-åring slått ned utenfor leiligheten sin.



God kveld Norge møter Halvorsen hjemme hos henne og mannen Christian Kåsastul (26) i Asker, men til tross for at paret har kjøpt seg bolig i Norge, er de stadig på flyttefot.

De har de siste årene bodd i Sverige, Finland og USA, grunnet Kåsastuls hockeykarriere.

Ensomheten

Halvorsen legger ikke skjul på at livet de siste årene har bestått mye av ensomhet, både på godt og vondt.

– Vi er jo ekstremt mye borte fra hverandre. Det er også mye fordi jeg har min karriere og jobb, og det er ikke snakk om at jeg skal slippe den for noen andre, sier Halvorsen til God kveld Norge.



– Det er klart det at jeg har hatt perioder der jeg sitter i alene i utlandet, alt fra en til fire uker, dønn alene, legger hun til.



Influenseren forteller at da hun satt på andre siden av jorden alene, dukket spørsmålene opp om det i det hele tatt var verdt det.

– Men når vi er sammen så har vi det dritbra, og jeg tror det at vi er så mye borte fra hverandre er det som gjør det så bra, for vi setter så stor pris på tiden vi har sammen.

Ensomheten som ble en del av prisen Halvorsen har måttet betale for det livet hun og Kåsastul lever, har gått veldig opp og ned.

ENSOMHET: Martine Halvorsen legger ikke skjul på at hun har kjent mye på ensomhet de siste årene. Foto: Hanne Drange Jensen / God kveld Norge

Hun har både fått seg gode venner og bekjente, men over årene har hun blitt det hun selv beskriver som «iskald».

Overfallet

– Jeg skal nemlig si hadet til alle disse menneskene, jeg tror det livet vi lever har gjort at jeg har blitt litt iskald. Men jeg pleier å si tøffere, for mitt eget beste, innrømmer hun.

Halvorsen deler åpenhjertig om flere hendelser og private tema i boken, en av dem er overfallet hun ble utsatt for i 2019.

Denne hendelsen hadde hun egentlig ikke tenkt til å ha med i boken, røper hun overfor God kveld Norge.

– Jeg hadde bestemt meg for at dette skulle jeg aldri prate om.

Men da Halvorsen befant seg i USA, snakket hun med Jo Johnsen, mannen hun har samarbeidet med for å skrive «Bortekamp».

– Og da begynte vi å snakke om ensomheten, og jeg fortalte at jeg var så stolt av at jeg har lært med å være alene. Det ble helt naturlig å fortelle om overfallet, for det har formet meg så mye, legger hun til.



Bare noen dager etter Halvorsen ble utsatt for overfallet i Norrköping, gjestet hun og pappaen Trond Halvorsen, God morgen Norge.

I boken skriver hun imidlertid at det ville hun ikke gjort igjen.

Folk mente overfallet var iscenesatt

– Konsekvensene ble så store, forteller hun til God kveld Norge.



For Halvorsen hadde ett kriterie for å være med på sendingen. Hun skulle ikke sminkes – for å vise hvor skadet hun faktisk hadde blitt.

– For sånn her skal ikke skje. Likevel skjer det, sier en preget Halvorsen.



Og konsekvensene den da 19 år gamle jenta fikk kjenne på kroppen, har skapt vonde minner for influenseren.

– Jeg endte opp med å bli drapstruet og fikk innsatsstyrken på døren.



Hun forteller at hun ikke kunne være hjemme, noen mente til og med at den unge jenta hadde fått som fortjent. 25-åringen mener at ingen fortier henne til taushet, og at hun bruker stemmen sin for de som ikke tør, for de som ikke kan.

I boken hevder også Halvorsen at flere mente hele overfallet var iscenesatt.

– Jeg skjønner det ikke. Der lå jeg og hadde fått «grisejuling». At folk skulle stille spørsmål til tilliten min. Jeg visste ikke hva jeg skulle si, jeg var så tom. Da er det ikke rart at mennesker som har blitt utsatt for overgrep ikke forteller det, hvis det er dette de møter.



– Jeg håper de som sa det den gang kanskje leser boken og skammer seg som faen. For det var beintøft, legger hun til.



I tillegg til overfallet, åpner Halvorsen opp om festmiljøet hun har vært vitne til i utlandet. Noe hun har sett seg nødt til å sensurere i stor grad.

«Mamma, «Exit» er ekte»

Hun forteller nemlig til God kveld Norge at det har vært enkelte ting hun ikke kan fortelle, fordi mannen hennes skal ha en karriere etter denne boken ble utgitt.

– Enkelte ting har måttet forbli hemmelig. Også har vi forsøkt så godt vi kan å pakke det inn mellom linjene, sier influenseren.



Temaene hun tar for seg er blant annet festing, rusmisbruk og utroskap.

– En ting er at det røykes weed rundt bordet, for det er noe man gjør i California. En annen ting er at det sniffes kokain hjemme på do hos spillere, innrømmer hun overfor God kveld Norge.

Halvorsen legger ikke skjul på at hun synes det er spesielt, for i hennes verden hører ikke rus og toppidrett sammen.

KAN IKKE FORTELLE ALT: Influenseren forteller at flere historier har blitt pakket godt inn mellom linjene i boken. Foto: Hanne Drange Jensen / God kveld Norge

Likevel er det hun forteller om i boken bare småtteri i forhold til hva som skjedde senere den kvelden, og andre fester, ifølge Halvorsen selv.

– Jeg husker jeg ringte mamma og sa: «Mamma, «Exit» er ekte».

Det som skjer på alle disse festene snakkes om innad i miljøet, men ikke utad, hevder Halvorsen.

Overfor God kveld Norge forteller hun at det er historier om alt fra slikking av doskåler, arrestasjoner, til at mennesker svelger levende gullfisker.



– Og det er «piece of cake». For det er også historier om rene voldtekter og misbruk. Så det er klart det er heftig, deler Halvorsen.